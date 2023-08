Harga Daging Ayam dan Cabai Merah Naik di Pasar Peterongan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Beberapa bahan pangan mengalami kenaikan harga pada Selasa (15/08/23). Bahan pangan yang mengalami kenaikan harga adalah beras, cabai merah daging ayam, telur, minyak goreng, bawang putih hingga wortel.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Indonesia per 15 Agustus 2023 harga daging ayam naik 0.55 persen menjadi Rp36.700 per kilogram, telur ayam turun 31 persen menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga beras kualitas sedang Rp12.200 per kilogram, beras kualitas tinggi Rp14.100 per kilogram, cabai merah keriting naik 2,42 persen menjadi Rp42.400 per kilogram, cabai rawit merah turun 0.58 menjadi Rp51.100 per kilogram, cabai merah besar naik 1.55 persen menjadi Rp 39.300 per kilogram

Harga minyak goreng kemasan Rp 20.700 per liter, minyak goreng curah Rp 14.600 per liter, minyak goreng Minyakita Rp15.100 per liter. Harga bawang merah turun 0.65 persen menjadi Rp30.500 per kilogram, bawang putih Honan turun 0.98 persen menjadi Rp 40.700 per kilogram.

Pergerakan harga barang kebutuhan pokok juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Peterongan Semarang. Yeni salah satu pedagang daging ayam dan telur di Pasar Peterongan Semarang menuturkan bahwa harga ayam yang dia jual naik cukup drastis, menurut penuturan Yeni, 11 hari yang lalu harga daging ayam sempat turun menjadi Rp35.000 per kilogram dan kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga telur naik sebesar Rp1.000 dari harga Rp29.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.

"Harga ayam naik padahal baru sebelas hari kemarin turun dikit naik lagi, banyak pelanggan yang komplain tapi ya gimana lagi dari distributor naik ya kita ikut naik.” Jelas Yeni.

Hal ini juga dirasakan oleh Marimi, salah satu pedagang sayur dan sembako di Pasar Peterongan Semarang. Menurutnya harga sayur dan sembako yang dijual tidak terlalu tinggi, seperti beras C-4 dari harga Rp12.000 per kilogram jadi Rp13.000 per kilogram, wortel dari harga Rp12.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram, bawang merah turun harga sebelumnya naik Rp35.000 per kilogram dan sekarang turun menjadi Rp 28.000 per kilogram.

Selain itu terdapat beberapa harga barang yang naik salah satunya cabai merah yang sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, bawang putih yang sebelumnya di harga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News