Nikmati Momen Nataru Bertema Korea di Grand Candi Hotel Semarang

Bisnis.com, SEMARANG - Grand Candi Hotel Semarang, hotel bintang lima yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No.16 Kota Semarang, meramu perayaan Natal dan Tahun Baru dengan konsep yang unik, yaitu konsep ala Korea.

Berbagai promo dan program disiapkan, mulai potongan harga kamar, promo khusus Natal, serta acara perayaan malam tahun baru.

"Diskon kamar yang diberi tajuk 'Season's Greeting & Korean Sensation' memungkinkan tamu untuk mendapatkan berbagai promo menarik selama periode liburan Natal dan akhir tahun," tutur Public Relations Grand Candi Hotel Adrian Reynald, Kamis (21/12/2023).

Adrian menyampaikan, lewat promo tersebut, tamu bisa mendapatkan diskon 15% untuk kamar tipe Deluxe dengan melakukan reservasi secara langsung melalui nomor +62877-1388-5000.Grand Candi Hotel Semarang juga menyajikan pengalaman kuliner bintang lima saat malam Natal dengan Season's Greeting: Dinner & Lunch Package.

Paket itu dibandrol mulai Rp159.000 nett/pax dan bisa dipesan pada 24-25 Desember 2023. Dengan paket tersebut, pengunjung bisa menikmati berbagai sajian kuliner dalam bentuk set menu yang sudah disiapkan.

"Bagi yang ingin merayakan Natal di rumah, terdapat Christmas Family Delivery Package. Hanya dengan Rp999.999, berbagai hidangan khas Natal dapat dinikmati di rumah bersama seluruh keluarga tercinta," jelas Adrian.

Nuansa Korea juga bakal jadi tema khusus dalam perayaan tahun baru di Grand Candi Hotel Semarang. Acara yang diberi nama Noraebang K-Night Party tersebut bakal menyuguhkan berbagai hidangan Korea yang dapat dinikmati sepuasnya atau all you can eat.

"Juga berbagai hiburan menarik seperti pertunjukan full band live, music performance, DJ performance, photo corner, dance performance, fun games, doorprize, hingga undian berhadiah," jelas Adrian.

Noraebang K-Night Party tersebut dibandrol di harga Rp350.000 nett/pax. Ada juga paket kamar seharga Rp1.888.000 nett dimana tamu bisa mendapatkan sarapan untuk dua orang serta akses bebas ke acara tahun baru untuk dua orang. Kedua paket tersebut sudah bisa dipesan mulai dari hari ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui akun media sosial Instagram @grandcandismg.

