Empati jadi Tema HUT Ke-3 Hotel Metro Park View

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel Metro Park View yang berlokasi tak jauh dari kawasan Kota Lama Semarang, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ketiga pada 20 Agustus 2024. Perayaan HUT mengambil tema "Empathy in Action" dengan tagline "Three Years of Inspiring Positive Change and Growth".

Heri S. Buhori, General Manager Hotel Metro Park View, menjelaskan bahwa tema dan tagline tersebut sengaja diambil untuk mewakili bagian dari misi dan nilai inti hotel.

"Yang mengedepankan empati dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Perayaan tahun ini dipenuhi dengan serangkaian kegiatan yang mencerminkan komitmen tersebut," lanjutnya, dikutip Rabu (21/8/2024).

Perayaan hari jadi tersebut dimulai pada 11 Agustus 2024. Berkolaborasi dengan RS Samsoe Hidajat serta Silverspoon Restaurant, Hotel Metro Park View menggelar acara zumba bersama. Di saat yang bersamaan, dilaksanakan pula pemeriksaan kesehatan gratis. Heri menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

Rangkaian perayaan HUT dilanjutkan dengan mengundang para veteran bersama Persatuan Istri Veteran Indonesia (Pivetri) untuk bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan RI. Dalam acara tersebut, dilaksanakan kegiatan upacara bersama, potong tumpeng, serta sarapan bersama yang diikuti dengan gelar wicara.

"Kegiatan ini juga sebagai bentuk apresiasi hotel terhadap para pejuang bangsa," jelas Heri.

Puncak acara perayaan jatuh pada Selasa (20/8/2024) kemarin. Dalam momen tersebut, Hotel Metro Park View mengundang 35 orang anggota Komunitas Sahabat Difabel Semarang untuk mengikuti beberapa kegiatan. Mulai pelatihan table manner, teknik merapikan tempat tidur, kelas memasak, serta berbagi pengetahuan tentang perhotelan. "Setiap peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berkesempatan untuk praktik langsung di setiap kelas," jelas Heri.

Lebih lanjut, Director of Sales Marketing Hotel Metro Park View, Ninik Haryanti, mengungkapkan bahwa momen ulang tahun tersebut juga diharapkan dapat ikut memperluas jangkauan program serta meningkatkan kualitas layanan kepada para tamu hotel. Pihaknya bakal terus berupaya untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif.

"Dengan harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi komunitas dan semua pihak yang berinteraksi dengan kami," lanjutnya.