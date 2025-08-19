Bisnis Indonesia Premium
Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Dukung Prawirotaman Fashion on the Street

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta mendukung Prawirotaman Fashion on the Street dengan menggelar sesi pemotretan bersama para desainer.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:25
Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo menggelar sesi pemotretan untuk mendukung persiapan acara Prawirotaman Fashion on the Street. /Foto: Istimewa
Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo menggelar sesi pemotretan untuk mendukung persiapan acara Prawirotaman Fashion on the Street. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo serta Lia Mustafa selaku project officer dari acara Prawirotaman Fashion on the Street menyelenggarakan sesi pemotretan yang bertajuk funky Indonesia style. 

Gelar pemotretan ini dihadiri kurang lebih 15 desainer dari berbagai wilayah di Kulon Progo yang menampilkan beberapa karya terbaik mereka. Acara ini juga menggandeng berbagai asosiasi seperti asosiasi model dan koreografer dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Rangkaian acara pemotretan berlangsung di beberapa titik yakni area rooftop pool, lobby area, dan entrance hotel Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta. 

“Kami berharap acara ini dapat membangkitkan semangat dan kreativitas para desainer lokal sehingga mampu untuk bersaing dengan desainer lain dari berbagai wilayah baik di kancah nasional maupun internasional,” ujar Anik dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Selasa (19/8/2025).

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta merupakan hotel bintang empat jaringan hotel di bawah naungan Swiss-Belhotel International dan merupakan salah satu hotel berstandar internasional yang didirikan di Kabupaten Kulon Progo. 

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta memiliki 167 kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 7 menit dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Sejumlah fasilitas yang tersedia antara lain restoran, lobby, lounge, ruang pertemuan, rooftop pool, rooftop lounge dengan pemandangan yang langsung mengarah ke hamparan sawah dan pegunungan Menoreh. 

Informasi mengenai pemesanan kamar dan promo lainnya dapat dilakukan melalui nomor sales and marketing di (+62) 811-2850-1717, Instagram @swissbelhotelairportjogja, Facebook fanpage Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta atau laman swiss-belhotel.com. 

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

