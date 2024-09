Kotta GO Hotel Yogyakarta Siapkan Penawaran Meeting dan Social Event

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta Go Hotel Yogyakarta menawarkan paket promo untuk meeting, arisan, ulang tahun, dan social events lainnya. Penawaran khusus tersebut dapat diakses oleh para tamu melalui website resmi Kotta Hotels.

Untuk paket meeting, ada promo Meeting Go Lucky. Tersedia beberapa pilihan yakni half day meeting, full day meeting, one day meeting, dan room rental. Paket ini disiapkan oleh Kotta GO Hotel yang berkolaborasi dengan Piyama Café.

Para Kottalites, sebutan untuk tamu Kotta HO Hotel Yogyakarta, dapat menyesuaikan kebutuhan meeting dengan anggaran yang dimiliki.

Half day meeting ditawarkan dengan harga Rp160.000/pax dengan benefit 1 kali makan siang dan 1 kali coffee break, dengan durasi 4 jam. Sementara itu, full day meeting dibanderol dengan harga Rp190.000/pax dengan benefit 1 kali makan siang dan 2 kali coffee break dalam durasi 8 jam.

Ada pula paket one day meeting yang ditawarkan dengan harga Rp310.000/pax dengan benefit 1 kali makan siang, 1 kali makan malam, dan 2 kali coffee break. Adapun, paket room rental ditawarkan dengan harga Rp1,2 juta per tiga jam.

Dengan harga tersebut, Kottalities sudah bisa mendapatkan beberapa keuntungan seperti air putih, permen, notepad, pensil, mic, sound system hingga LCD dan proyektor. Khusus untuk paket Room Rental tidak disediakan meeting tools.

Tidak hanya paket meeting, Hotel Kotta GO Yogyakarta menawarkan harga dan pelayanan spesial bagi tamu yang melakukan pemesanan melalui website resmi Kotta Hotels. Dengan melakukan reservasi langsung melalui website resmi www.kottahotels.com, para Kottalites berkesempatan dengan berbagai keuntungan ekslusif seperti jaminan harga terbaik, free early check-in, free late check-out, serta welcome snack lezat.

Winanda, Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta, mengatakan bahwa website Kotta Hotels dirancang dengan kemudahan navigasi dan memberikan berbagai keuntungan eksklusif yang tidak ditemukan di platform lain.

“Prioritas kami adalah memberikan pengalaman menginap tak terlupakan bagi para tamu dengan harga yang terjangkau,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Tidak berhenti di situ, Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan paket kepada Kottalites untuk dapat berkumpul bersama kerabat dan keluarga dengan Arisan dan Birthday Package. Dengan paket ini, para Kottalites dapat merayakan sembari berkumpul bersama di hari spesial yang dengan suasana Japanese Artsy ala Piyama Café.

Arisan Package dibanderol dengan harga Rp110.000/pax dengan minimum reservasi sebanyak 10 pax. Dengan memesan paket ini, para Kottalites akan mendapatkan benefit berupa menu buffet dan penggunaan venue Piyama Café.

Hadir dengan harga yang terjangkau, Birthday Package dibedakan menjadi 2 macam paket yaitu Adult Package dengan harga Rp120.000/pax dan Children Package yang di banderol dengan harga Rp100.000/pax.

Tak hanya menawarkan pengalaman menginap di hotel yang nyaman, Hotel Kotta GO Yogyakarta juga dilengkapi dengan fasilitas café yakni Piyama Café. Piyama Café sendiri sudah menjadi salah satu coffee shop favorit di berbagai kalangan, terutama anak muda di Yogyakarta. Lokasinya terletak di lobby Hotel Kotta Go Yogyakarta, Piyama Café terbuka untuk umum mulai dari pukul 06.00 hingga 22.00 WIB.

Piyama Café menyediakan berbagai macam pilihan menu kopi dan minuman lainnya, beragam makanan yang menggugah selera, dan suasana yang sangat nyaman. Piyama Café menawarkan suasana Japanese Artsy yang aesthetic dan instagramable namun tetap mengutamakan kenyamanan para Sleepyheads, sebutan untuk customer Piyama Café, untuk melakukan berbagai aktivitas. Sleepyheads seringkali berkunjung untuk mengerjakan tugas dengan teman, melakukan pertemuan bisnis, makan siang/malam dengan keluarga atau sekadar untuk berwisata dan bersantai menghabiskan waktu dengan teman-teman.

Selain terkenal sebagai tempat untuk hang-out, Piyama Café juga dapat direservasi untuk digunakan berbagai macam acara seperti lamaran, pesta ulang tahun, sesi foto, seminar dan juga makan malam dengan keluarga, bahkan dapat direservasi untuk acara seperti lamaran, pesta ulangtahu, sesi foto, seminar dan juga makan malam keluarga. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan melakukan reservasi, Sleepyheads dapat menguhubungi nomer WhatsApp di 0811-2658-989.