Rooms Inc Semarang Hadirkan Live Music Setiap Malam

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang menyajikan hiburan live music setiap hari mulai pukul 20.00 WIB di Lawang Sewu Outdoor Lounge. Hotel dengan atmosfer suasana industrial yang modern ini mengajak para pecinta musik untuk hadir bersantai di kafe ataupun menginap.

Musik yang disajikan beragam. Brahmstein akan menggebrak suasana dengan alunan rock yang energik, sementara The Sidekicks siap membawa Anda menikmati musik all around yang cocok untuk segala usia.

Bagi para penggemar musik pop, Chamomile akan menghadirkan hits Top 40 terkini, dan TGV Music akan mengajak semua untuk bergoyang dengan groove music yang menyenangkan.

Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, mengatakan bahwa hotel yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 150, Semarang tersebut mengundang para tamu untuk merasakan pengalaman menginap yang unik.

“Rooms Inc Semarang bukan hanya sekadar tempat menginap. Kami ingin menciptakan pengalaman sosial yang menyenangkan di mana orang-orang dapat bersantai, berbincang, dan menikmati musik,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (1/10/2024).

Rooms Inc Semarang juga menawarkan pilihan makanan dan minuman yang lezat dan dapat dinikmati bersama teman dan kerabat.

Tak hanya itu, lokasi strategis di pusat kota Semarang memudahkan tamu untuk menjelajahi berbagai destinasi menarik di sekitar. Rooms Inc Semarang sangat cocok untuk berbagai acara, mulai dari pertemuan santai hingga perayaan yang lebih besar.

Informasi dan pemesanan terkait promo atau kegiatan dapat dilakukan dengan menghubunginomor (024) 8600 1200 atau melalui Whatsapp di 0888 0869 1200.

Kegiatan promosi lainnya juga dapat dilihat di halaman resmi media sosial Rooms Inc Semarang dan Meet n’ Eat yaitu Instagram di @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang.