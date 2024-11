Semarak Pesta Tahun Baru Bertema Penyihir di Harris Sentraland Semarang

The Midnight Sorcery menyajikan ragam hidangan tematik, menu internasional, dan kuliner Nusantara yang dapat dinikmati secara all you can eat.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Harris Hotel Sentraland Semarang menyiapkan pesta tahun baru 2025 bertema penyihir yang terinspirasi dari dunia ajaib Harry Potter.

Bertajuk The Midnight Sorcery: A Magical New Year’s Eve Party 2025, Harris Sentraland Semarang mengusung tema witch & wizardry yang dipopulerkan oleh J.K. Rowling lewat saga Harry Potter. Melalui venue yang didekorasi secara menyeluruh, Harris Sentraland Semarang ingin mengajak para pengunjung memasuki dunia para penyihir yang selama ini hanya bisa dilihat di layar kaca atau di buku.

The Midnight Sorcery menyajikan ragam hidangan tematik, menu internasional, dan kuliner Nusantara yang dapat dinikmati secara all you can eat atau disantap sepuasnya. Hiburan yang akan ditampilkan serta aktifitas yang dapat dilakukan di The Midnight Sorcery juga cocok dan menarik untuk seluruh keluarga, seperti mini orchestra-live music performance, magician show, light & fire dance performance, DJ performance, fortune teller, photo booth selfie box, fun games, dorprize, dan yang paling dinanti-nanti setiap tahunnya adalah pesta kembang api di puncak pergantian tahun.

Marketing & Branding Manager Harris Sentraland Semarang Azkar Rizal Muhammad mengatakan bahwa reservasi kamar untuk malam tahun baru sudah mulai masuk, meskipun tahun baru masih dua bulan lagi.

“Reservasi untuk new year’s eve room package sudah mulai masuk sejak awal Oktober lalu. Begitu kami release tema acaranya, reservasi langsung masuk. Target kami di periode malam tahun baru adalah full 100%, baik untuk okupansi kamar maupun untuk acara malam tahun barunya,” ujar Azkar dalam siaran pers, Senin (11/11/2024).

The Midnight Sorcery: A Magical New Year’s Eve Party 2025 dibanderol dengan harga Rp398.000 nett/orang. Khusus untuk pemesanan selama bulan November 2024, pengunjung akan mendapatkan potongan harga langsung menjadi Rp338.300 nett/orang.

Untuk paket menginap, Harris Sentraland Semarang memberi harga mulai dari Rp1,62 juta nett/kamar. Tamu akan mendapatkan 1 kamar dengan tipe Harris Room di tanggal 31 Desember 2024, sarapan untuk 2 orang, dan akses masuk ke New Year’s Eve party untuk 2 orang.

Khusus untuk paket menginap, Harris Sentraland Semarang merekomendasikan melakukan reservasi melalui website resmi mereka di discoverasr.com untuk tambahan diskon sampai dengan 20% bagi ASR Member.