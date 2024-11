Kotta GO Hotel Yogyakarta Hadirkan Menu Spesial Bebek Kotta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta menghadirkan menu baru Bebek Kotta yang dapat dinikmati di Piyama Café. Menu tersebut tersedia sepanjang November 2024.

Bebek Kotta adalah hidangan olahan bebek goreng bumbu hitam khas Surabaya yang dihidangkan lengkap dengan lalapan beserta dengan sambal merah dan sambal hijau yang menggugah selera. Hidangan bebek bercitarasa gurih pedas tersebut disajikan bersama minuman segar Passion Fruit Mojito. Paket Bebek Kotta ditawarkan dengan harga Rp85.000 nett.

Penawaran lain yang diberikan oleh Hotel Kotta GO Yogyakarta yaitu penawaran harga dan pelayanan spesial bagi tamu yang melakukan reservasi melalui website resmi Kotta Hotels. Dengan melakukan reservasi langsung melalui website resmi www.kottahotels.com, para Kottalites, sebutan untuk tamu Hotel Kotta GO Yogyakarta, berkesempatan mendapat berbagai keuntungan ekslusif seperti jaminan harga terbaik, free early check-in, free late check-out, serta mendapatkan welcome snack.

“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman menginap yang menarik dan tak terlupakan bagi para tamu. Kami memberikan kemudahan untuk dengan mudah mengakses website resmi kami untuk reservasi sehingga Kottalites mendapatkan keuntungan ekslusif yang tidak dapat ditemukan di platform lain,” ujar Winanda, Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta, Selasa (12/11/2024).

Kotta GO Hotel Yogyakarta juga memberikan penawaran bagi para Kottalites berupa promo Arisan Package dan Birthday Pakcage. Para tamu dapat mengajak teman atau kerabat berkumpul di hari spesial dengan venue bernuansa Japanese Artsy Style di Piyama Café yang cocok digunakan berbagai kegiatan.

Arisan Package dibanderol dengan harga Rp110.000 per pax dengan minimal 10 pax, dengan benefit berupa menu buffet dan penggunaan venue Piyama Cafe.

Tersedia pula paket Birthday Package dengan dua pilihan yakni adult dan children. Paket Adult Birthday Package ditawarkan dengan harga Rp120.000 per pax sedangkan Children Birthday Packages Rp100.000 per pax, dengan benefit berupa menu buffet, private venue Piyama Cafe dengan durasi 3 jam, sound system hingga proyektor.

Tak hanya menawarkan pengalaman menginap di hotel yang nyaman, Hotel Kotta GO Yogyakarta juga dilengkapi dengan fasilitas café yaitu Piyama Café. Terletak di lobyy Hotel Kotta Go Yogyakarta, Piyama Café terbuka untuk umum mulai dari pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Piyama Café menyediakan berbagai macam pilihan menu kopi dan minuman lainnya, beragam makanan yang menggugah selera, dan minuman yang menyegarkan . Piyama Café menawarkan suasana yang aesthetic dan instagramable, namun juga tetap nyaman dan hangat untuk berbagai aktivitas.

Selain populer sebagai tempat untuk hang-out, Piyama café juga dapat dipesan untuk berbagai acara seperti lamaran, pesta ulang tahun, sesi foto, seminar, dan juga untuk makan malam bersama keluarga. Para Sleepyheads dapat menghubungi nomer WhatsApp di 0811-2658-989 untuk dapat melakukan reservasi.