Harga Cabai di Temanggung Naik ke Rp70.000 per Kg

Bisnis.com, TEMANGGUNG - Harga cabai memasuki awal tahun 2025 di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bertahan tinggi karena pasokan cenderung berkurang di musim hujan ini.

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Entargo Yutri Wardono di Temanggung, Kamis (2/1/2025), menyampaikan harga kebutuhan seperti cabai pada awal tahun 2025 cenderung bertahan tinggi.

Ia menyampaikan harga cabai rawit merah dan cabai keriting yang sebelumnya Rp57.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai tersebut karena musim hujan banyak cabai terserang hama sehingga pasokan berkurang mengakibatkan harga naik.

Selain harga cabai, harga kebutuhan pokok yang lain juga mengalami kenaikan seperti gula pasir dari Rp15.500 per kilogram menjadi Rp17.500 per kilogram, telur dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, untuk daging sapi cenderung bertahan Rp140.000 per kilogram.

Seorang pedagang di Pasar Kliwon Temanggung Ahmad menuturkan harga cabai menyalami kenaikan cukup tinggi di antara kebutuhan yang lain.

Ia menyampaikan pada musim hujan begini pasokan ke pasar cenderung berkurang karena banyak tanaman cabai diserang hama.

Menurut dia, dengan kenaikan harga cabai ini berpengaruh terhadap permintaan, biasanya konsumen membeli satu kilogram cabai, sekarang dengan harga tinggi ini hanya membeli 0,5 kilogram cabai.