Hotel Ciputra Semarang Siapkan Promo Buka Puasa dan Paket Kamar Spesial

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel Ciputra Semarang telah menyiapkan berbagai promo khusus untuk menyambut Bulan Suci Ramadan 1446H. Hotel bintang lima yang berlokasi di pusat Kota Semarang itu menyediakan paket spesial untuk aneka menu hidangan serta paket menginap.

"Kami ingin memberikan pengalaman istimewa bagi tamu yang merayakan bulan Ramadan bersama keluarga, teman, dan orang terkasih," jelas Erny Kusmastuti, General Manager Hotel Ciputra Semarang pada Rabu (19/2/2025).

Paket pertama yang telah disiapkan hotel tersebut adalah Promo Spesial Iftar atau buka puasa dengan menu All You Can Eat. Promo yang dikemas dalam tajuk "Buka Puasa Berkah" itu dikemas dengan harga Rp199.000/orang dan berlaku sepanjang bulan Ramadan. Mulai 1-31 Maret 2025 di The Gallery Restaurant, mulai pukul 17.30-21.00 WIB.

"Selain itu, tersedia penawaran eksklusif Buy 10 Get 1 Free dan diskon 15% untuk reservasi yang dilakukan 10 hari sebelum acara, atau melalui kartu debit atau kartu kredit bank yang bekerja sama dengan Hotel Ciputra Semarang. Tamu juga berkesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik melalui undian doorprize mingguan, seperti voucher sarapan, kamar deluxe, serta grand prize berupa TV 45 inci dan kulkas," jelas Erny dalam siaran persnya.

Hotel Ciputra Semarang juga ikut menawarkan paket Ramadan Hampers mulai dari Rp299.000. Selain itu, ada pula paket menginap yang dikemas dalam "Ramadan Deals" mulai Rp959.000/kamar/malam. "Paket ini sudah termasuk sarapan atau sahoor untuk 2 orang, berbuka puasa untuk 1 orang, serta diskon 50% untuk laundry kecuali laundry express, dengan periode menginap dari 1 hingga 27 Maret 2025," jelas Erny.

Erny menambahkan bahwa aneka promo tersebut disiapkan dengan harapan mampu menciptakan kenangan indah bagi para tamu yang menyambangi Hotel Ciputra Semarang selama bulan Ramadan. "Selain itu, berbagai hadiah menarik juga kami sediakan sebagai bentuk apresiasi kepada tamu setia kami," lanjutnya.