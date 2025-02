Hotel Sahid Jaya Solo Luncurkan Promo Ramadan Sahid Moroccan Feast

Paket buka puasa Sahid Moroccan Feast ditawarkan dengan harga Rp100.000 per pax. Tersedia diskon 10% bagi tamu yang memesan sebelum 5 Maret 2025.

Bisnis.com, SEMARANG - Hotel Sahid Jaya Solo meluncurkan promo Sahid Moroccan Feast untuk menyambut semarak bulan puasa. Aneka hidangan khas Maroko dan kuliner Timur Tengah tersedia dengan konsep all you can eat buffet.

Paket buka puasa Sahid Moroccan Feast ditawarkan dengan harga Rp100.000 per pax. Tersedia diskon 10% bagi tamu yang memesan sebelum 5 Maret 2025. Ada pula promo buy 10 get 11 pax.

General Manager Hotel Sahid Jaya Solo Willy Hizkia mengatakan bahwa pihaknya juga menawarkan paket Sahid Takjil Ramadan yang hadir setiap hari selama bulan Ramadan mulai pukul 15.00 WIB. Ada beragam menu takjil yang ditawarkan dengan harga mulai Rp5.000. Aneka takjil ini tersedia di area depan hotel.

Selain itu, Sahid Jaya Solo juga menghadirkan promo Sahur, Iftar dan Istirahat (Safitri) dengan harga Rp510.000 nett. Dengam harga tersebut, tamu mendapatkan fasilitas menginap dan paket buka puasa atau sahur untuk dua orang. Apabila tamu menghendaki meningap, sahur dan berbuka di hotel, harga yang ditawarkan adalah Rp650.000 nett.

Ada pula promo kamar istimewa yakni Pesantren Kilat 1 dengan harga Rp160.000 dan Pesantren Kilat 2 dengan harga Rp240.000.

Hotel Sahid Jaya Solo juga memfasilitasi program berbagi berkah ramadan. Para tamu dapat memesan Paket Hemat Takjil Berkah dengan isi bento set dan es teh dengan harga mulai Rp25.000 nett, sudah termasuk biaya pengiriman dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket ini juga dapat dipesan untuk acara berbagi yang diselenggarakan di hotel.

"Kami berharap beragam promo ramadan ini dapat memberikan pengalaman unik bagi para tamu," ujarnya dalam siaran pers, Senin (24/2/2025).

Informasi lebih lanjut mengenai promo Sahid Moroccan Feast dan lainnya dapat dilakukan melalui telepon di 0271-644 144 atau 0812 4969 9929.