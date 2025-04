Terapkan GCG, Bank Jateng Terima ISO 9001:2015

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng menerima sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Sertifikat bergengsi ini diberikan oleh British Standards Institution (BSI) pada 16 Januari 2025 dengan lingkup “The Design, Development and Provision of Procurement of Goods & Services by Divisi Umum in Head Office”.

Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata dari upaya Bank Jateng dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, serta mewujudkan proses bisnis yang bersih, akuntabel, dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang dianut Bank Jateng, yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Kompetitif, Adil/Tidak Diskriminatif, Akuntabel, dan menjunjung Kepastian Hukum.

"Diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015 ini memperkuat komitmen kami untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa setiap proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Irianto dalam siaran pers, Rabu (30/4/2025).

Irianto menambahkan bahwa sertifikasi ini bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya organisasi Bank Jateng dalam menjaga kualitas layanan. Lebih lanjut, integritas dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.



"Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan Bank Jateng sebagai institusi keuangan yang bersih, kompetitif, dan menjadi mitra terpercaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut Irianto.



ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang memberikan kerangka kerja dan panduan organisasi dalam merancang, mengelola, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem manajemen mutu. Dalam hal ini, ISO 9001:2015 berlaku untuk proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Umum Kantor Pusat Bank Jateng.



Diraihnya standar ISO 9001:2015 oleh Bank Jateng menunjukkan bahwa seluruh tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan berdasarkan standar mutu internasional.



"Kami memahami pentingnya membangun kepercayaan publik, terutama di bidang pengadaan yang sering menjadi area rawan penyimpangan," jelas Irianto. Untuk itu, Bank Jateng berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) melalui sistem pengadaan yang bebas dari intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan akuntabel. "Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga perusahaan yang bersih dan bebas korupsi," lanjutnya.



Irianto memastikan bahwa sistem manajemen mutu tersebut bakal terus diterapkan secara berkelanjutan. Surveilans sertifikasi juga akan dilakukan secara berkala setiap tahun oleh lembaga independen.