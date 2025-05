Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Siapkan Beragam Promo Liburan Sekolah

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta juga menyiapkan promo spesial bagi para peserta Mandiri Jogja Marathon 2025, seharga Rp735.000 per malam.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta memeriahkan momen periode liburan sekolah dengan menawarkan sejumlah promo, mulai promo kamar hingga promo makanan & minuman.

Bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi tempat wisata di Kulon Progo, tersedia promo kamar bertajuk “School Holiday Staycation” yang ditawarkan dengan harga mulai Rp 550.000 per malam, dengan fasilitas menginap di deluxe room, welcome cake, welcome drink untuk anak-anak, beragam aktivitas permainan seperti kids playground, video game rental, atau paket tour di sekitar perbukitan Menoreh.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta juga menyiapkan promo spesial bagi para peserta Mandiri Jogja Marathon 2025, seharga Rp735.000 per malam. Dengan harga tersebut, para tamu berhak mendapatkan fasilitas menginap di deluxe room, sarapan untuk 2 orang, free late check-out, gratis pengantaran ke Bandara YIA, diskon 20% untuk F&B dan SPA, serta free gift dari Bakpia Kencana. Promo ini berlaku pada periode 21-26 Juni 2025.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta juga menyiapkan promo makanan & minuman chef’s special yang bertajuk “Summer Flavours: A Taste of Tropical Paradise” dengan berbagai pilihan menu khas Indonesia dan Thailand yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp 35.000++ bagi para penikmat kuliner lokal.

“Promo ini memang sengaja kami siapkan untuk menyambut libur sekolah dan sebagai bentuk dukungan kami untuk event Mandiri Jogja Marathon yang akan digelar pada 22 Juni 2025 nanti,” ujar Denny Jatnika, General Manager Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta merupakan hotel bintang empat jaringan Hotel Internasional dibawah naungan Swiss-Belhotel International dan merupakan salah satu hotel berstandar internasional yang didirikan di Kabupaten Kulon Progo.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta memiliki 167 kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas berstandar internasional, 7 menit perjalanan ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), restoran, lobby, lounge, ruang pertemuan, rooftop pool, rooftop lounge dengan pemandangan yang langsung mengarah ke hamparan sawah dan pegunungan menoreh.

Informasi mengenai pemesanan kamar dan promo lainnya dapat dilakukan melalui nomor sales and marketing di (+62) 811-2850-1717, akun Instagram @swissbelhotelairportjogja, Facebook fanpage Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta atau laman swiss-belhotel.com.