Padma Hotel Semarang Gelar Pesta Rakyat

Padma Hotel Semarang menggelar Pesta Rakyat 16-17 Agustus 2025 dengan menggelar lokakarya batik, aneka lomba, dan pemutaran film.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 12:01
Padma Hotel Semarang menggelar Pesta Rakyat Padma 2025. /Foto: Istimewa
Padma Hotel Semarang menggelar Pesta Rakyat Padma 2025. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Padma Hotel Semarang menggelar Pesta Rakyat Padma 2025 yang dimeriahkan dengan aneka perlombaan, permainan, dan agenda lainnya. Pesta Rakyat ini juga digelar di jaringan Padma Hotels lainnya yakni Padma Resort Legian. Padma Resort Ubud, dan Resinda Hotel Karawang.

Dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat Padma, setiap properti Padma mengangkat kekayaan budaya lokal, mulai dari cita rasa khas daerah hingga tradisi. Area resor disulap menjadi pasar desa, dengan beragam kegiatan khas "tujuh belasan" yang turut melibatkan para tamu.

Di Padma Hotel Semarang, acara Pesta Rakyat Padma akan digelar pada 16-17 Agustus 2025. Agenda yang disiapkan antara lain adalah workshop batik, lomba makan kerupuk, balap kelereng, dan lomba memasukkan pensil ke dalam botol.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran film di ruang terbuka atau outdoor movie screening yang dimulai menjelang senja. 

Adrian Figo Prayitno, Corporate Marketing & Communications Manager Padma Hotels, mengatakan bahwa penyelenggaraan Pesta Rakyat Padma adalah wujud hidup dari identitas Padma Hotels sebagai merek Indonesia, sekaligus bentuk komitmen dalam melestarikan dan membagikan warisan budaya. 

"Lewat pasar desa di Legian, bazar kerajinan di Ubud, lokakarya batik di puncak Semarang, dan pertunjukan wayang di Karawang, kami mengajak setiap tamu merasakan tradisi yang mengalir dalam nadi bangsa, dengan harapan bahwa festival ini dapat menjembatani generasi dan membawa semangat Nusantara ke panggung dunia,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (12/8/2025).

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

