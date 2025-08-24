Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

Bank Jateng mendukung pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo dengan pendampingan legalitas dan literasi keuangan untuk penguatan ekonomi desa.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung pendirian 265 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Wonosobo, dengan memberikan pendampingan dalam pembentukan dan mengurus legalitas koperasi.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonosobo Gunawan Nugrahanto menyampaikan bahwa Bank Jateng akan melakukan pendampingan kepada koperasi yang telah memiliki badan hukum. Sebab, koperasi yang berbadan hukum membuka peluang lebih luas untuk mendapat akses perbankan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Gunawan juga mengatakan bahwa Bank Jateng akan hadir sebagai mitra strategis koperasi dan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi desa.

“Kami siap menjadi bagian dari proses tumbuh kembang KDMP, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga melalui program literasi keuangan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (24/8/2025).

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat memberikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pembentukan koperasi ini. Kepada Bank Jateng, Afif menyampaikan penghargaan khusus karena telah berperan aktif memberikan pendampingan sejak awal pendirian koperasi.

Bupati menambahkan, koperasi kini dapat mengembangkan unit usaha seperti kantor koperasi, simpan pinjam, pengadaan sembako, klinik, apotek, logistik, hingga lembaga ekonomi desa. Ia berharap KDMP bisa menjadi kekuatan baru dalam menumbuhkan ekonomi lokal.

“Jika dari koperasinya sudah terbentuk kuat, InsyaAllah perekonomian juga kuat. Kita maksimalkan sebaik-baiknya sehingga KDMP dapat membangun desa dan perekonomian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.