Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

Bank Jateng mendukung pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo dengan pendampingan legalitas dan literasi keuangan untuk penguatan ekonomi desa.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 10:44
Share
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat beserta para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Wonosobo berfoto bersama seusai menerima akta notaris dalam acara penyerahan legalitas KDMP yang digelar di Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (24/7/2025). /Foto: Istimewa
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat beserta para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Wonosobo berfoto bersama seusai menerima akta notaris dalam acara penyerahan legalitas KDMP yang digelar di Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (24/7/2025). /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung pendirian 265 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Wonosobo, dengan memberikan pendampingan dalam pembentukan dan mengurus legalitas koperasi.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonosobo Gunawan Nugrahanto menyampaikan bahwa Bank Jateng akan melakukan pendampingan kepada koperasi yang telah memiliki badan hukum. Sebab, koperasi yang berbadan hukum membuka peluang lebih luas untuk mendapat akses perbankan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Gunawan juga mengatakan bahwa Bank Jateng akan hadir sebagai mitra strategis koperasi dan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi desa.

“Kami siap menjadi bagian dari proses tumbuh kembang KDMP, tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga melalui program literasi keuangan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (24/8/2025).

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat memberikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pembentukan koperasi ini. Kepada Bank Jateng, Afif menyampaikan penghargaan khusus karena telah berperan aktif memberikan pendampingan sejak awal pendirian koperasi.

Bupati menambahkan, koperasi kini dapat mengembangkan unit usaha seperti kantor koperasi, simpan pinjam, pengadaan sembako, klinik, apotek, logistik, hingga lembaga ekonomi desa. Ia berharap KDMP bisa menjadi kekuatan baru dalam menumbuhkan ekonomi lokal.

“Jika dari koperasinya sudah terbentuk kuat, InsyaAllah perekonomian juga kuat. Kita maksimalkan sebaik-baiknya sehingga KDMP dapat membangun desa dan perekonomian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
10 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
1 hari yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika

DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika

Bank Jateng Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Skema Pembiayaan Inklusif

Bank Jateng Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Skema Pembiayaan Inklusif

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo
Kabar Jateng & DIY
7 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

Rencana Pengembangan Pelabuhan di Jateng Bakal Dipercepat
Kabar Jateng & DIY
23 Agt 2025 | 17:05 WIB

Rencana Pengembangan Pelabuhan di Jateng Bakal Dipercepat

Mentan dan Dirut Bulog Kulakan Aspirasi Pedagang Pasar Bulu Semarang
Kabar Jateng & DIY
23 Agt 2025 | 17:01 WIB

Mentan dan Dirut Bulog Kulakan Aspirasi Pedagang Pasar Bulu Semarang

DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika
Kabar Jateng & DIY
23 Agt 2025 | 11:22 WIB

DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika

Aston Inn Pandanaran Semarang Rayakan Kemerdekaan dengan Kegiatan Sosial dan Aneka Lomba
Kabar Jateng & DIY
22 Agt 2025 | 21:12 WIB

Aston Inn Pandanaran Semarang Rayakan Kemerdekaan dengan Kegiatan Sosial dan Aneka Lomba

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo