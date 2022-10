Geliat Wisata di Tawangmangu Kembali Menguat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, KARANGANYAR - Jumlah pengunjung destinasi wisata Wonder Park Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, mulai bangkit atau merangkak naik.

Jumlah pengunjung di Wonder Park hari biasa sekitar 100 hingga 200 orang, sedangkan akhir pekan mencapai 600 hingga 800 orang per hari, kata Manajer Wonder Park, Mintari, di Karanganyar, Sabtu (29/10/2022).

Bahkan, kata Mintari, jika ada acara seperti Lawu Festival yang digelar baru pertama kali di Wonder Park, pada jumat (28/10), jumlah pengunjung bisa meningkat dua kali lipat lebih dibanding hari biasa.

"Pengunjung hari biasa rata-rata hanya 100 hingga 200 orang per hari. Namun saat ada acara Lawu Festival bisa mencapai 500 orang lebih di luar tamu undangan dari event," kata Mintari yang akrab dipanggil Tari.

Namun, jika ditambah dengan tamu undangan pada event bisa mencapai 800 orang per hari. Karena, tamu undangan tidak ditarik tiket masuk sebesar Rp20.000/orang. Pengunjung yang dengan tiket masuk sekitar 500 orang atau meningkat dibanding hari biasa hanya sekitar 200 orang per hari.

"Pengunjung datang dari berbagai daerah, selain Karanganyar, juga Solo Raya (Jateng), Madiun dan Kediri Jawa Timur," kata Tari.

Dia mengatakan tempat wisata Wonder Park Tawangmangu merupakan destinasi wisata keluarga dengan konsep wisata alam. Wisata alam ini, menyuguhkan sport foto, tempat camping, outbond atau arena bermain anak-anak, kolam renang, berkuda, water park, LTC Jeep wisata, dan agrowisata.

Selain itu, Wonder Park konsep wisata alam, pengunjung akan disuguhi sejuknya alam Tawangmangu yang masih sangat asri. Deretan pepohonan yang hijau, dengan lapangan rumput yang cukup luas, jadi pemandangan yang indah.

Salah satu hal yang diunggulkan oleh wisata Wonder Park yakni banyaknya spot yang cocok dijadikan spot foto Instagramable. Hampir semua spot bisa dijadikan spot foto Instagramable. Mau foto di mana pun sebenarnya bagus..

Namun, kata dia, yang paling favorit bagi pengunjung khususnya berasal dari kalangan anak muda dan remaja adalah spot bernama Wonder Bridg. Wonder Bridge merupakan jembatan yang terbuat dari kayu. Jembatan itu, melintang cukup panjang, dengan gardu pandang di ujungnya sebagai salah satu spot foto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan benar kondisi kunjungan wisata di Tawangmangu Karanganyar sudah mulai menggeliat dan ramai sejak kondisi pandemi melandai.

"Kunjungan wisata sudah kembali seperti sebelum pandemi. Kami tetap imbau masyarakat tetap menerapkan prokes," katanya.

