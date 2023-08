Bank Jateng Umumkan Pergantian Direktur Utama

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) resmi mengumumkan pergantian direktur utama. Sebelumnya, posisi ini diduduki oleh Supriyatno sejak 2014.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterima Bisnis pada Kamis (10/8/2023).

"Dengan ini diberitahukan kepada shareholder maupun stakeholder serta pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 telah dilakukan penggantian jabatan Direktur Utama Bank Jateng," demikian tulis Dewan Komisaris Bank Jateng dalam siaran persnya.

Dalam siaran pers tersebut, disampaikan pula bahwa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama bakal dijabat oleh Irianto Harko Saputro. Sebagai informasi, Irianto saat ini sedang menduduki jabatan sebagai Direktur Bisnis Dana Jasa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Jateng.

Manajemen Bank Jateng menambahkan pergantian pucuk pimpinan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan RUPS pada 4 Mei 2023, yang memberikan kewenangan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali untuk mengambil keputusan.

"Bahwa proses pergantian pimpinan merupakan hal yang biasa terjadi pada suatu organisasi maupun perusahaan," tulis Bank Jateng.

Adapun, Supriyatno telah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Bank Jateng sejak 2014. Dalam tiga periode kepemimpinannya, Nano, sapaan akrabnya, sukses membawa Bank Jateng dalam mengantongi sejumlah penghargaan.

Sepanjang periode 2016-2023, di bawah kepemimpinan Nano Bank Jateng bisa mengantongi 141 penghargaan. Setiap tahunnya, Bank Jateng bisa mengantongi 14-20 penghargaan, baik di tingkat regional hingga nasional.

Paling anyar, pada tahun ini Bank Jateng menerima delapan penghargaan dari sejumlah penyelenggara. Pada 31 Mei 2023, Bank Jateng mengantongi penghargaan Bisnis Indonesia Award 2023 Kategori Bank Pembangunan Daerah dengan Aset Lebih Dari Rp30 triliun.

Kerja keras Nano dalam memimpin Bank Jateng juga diapresiasi oleh Top Business yang memberikan penghargaan TOP CEO BUMD 2021. Nano juga mengantongi penghargaan Bankir Pro Kredit Murah dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah pada 2018 silam.

Economic Review dan Perbanas Institute juga memberikan penghargaan The Best Productive dan The Best Leadership CEO Bank 2016 kepada Nano. Selain memimpin Bank Jateng, Nano menduduki jabatan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) periode jabatan 2020-2024.

Pria yang lahir di Kota Yogyakarta itu aktif memperkenalkan dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di antara pengelola BPD se-Indonesia.Di sela-sela tugas dan profesinya itu, Nano juga dikenal akrab dengan dunia kesenian, khususnya musik.

Pada 1984, Nano pernah mengisi suara saksofon dalam album Citra Cinta Vina Panduwinata. Bahkan, Nano sempat berkolaborasi dengan musisi kenamaan dunia David Foster dalam konser yang digelar pada 2017 lalu.

