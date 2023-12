Sambut Liburan, Harris Hotel Sentraland Semarang Tawarkan Promo dan Program Akhir Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Harris Hotel Sentraland Semarang meluncurkan promo dan program akhir tahun yang ditujukan untuk menarik pasar wisatawan dan lokal selama periode liburan sekolah. Beberapa promo dan program yang ditawarkan di antaranya meliputi diskon kamar, promo natal, dan acara perayaan malam tahun baru.

Diskon kamar yang diberi tajuk ASR Year-End Sale memungkinkan tamu untuk mendapatkan diskon hingga 50% di hotel dan properti yang berdiri di bawah naungan manajemen The Ascott Limited di seluruh dunia, selama periode liburan akhir tahun. Tak terkecuali Harris Hotel Sentraland Semarang, yang memberikan diskon 20% bagi tamu yang melakukan reservasi langsung melalui website resmi di bit.ly/asryearendhsrg

Tak hanya menawarkan diskon kamar, lewat paket The Orange Xmas, Harris Hotel Sentraland Semarang juga menyajikan pengalaman kuliner khas Natal bagi tamu yang merayakan. The Orange Xmas merupakan paket makan malam untuk keluarga yang dapat dipesan selama tanggal 20-26 Desember 2023.

Dengan harga Rp150.000 net/pax, pengunjung dapat menikmati sajian khas Natal yang disajikan dalam bentuk set menu 10 hidangan dan juga semarak dekorasi Natal unik yang sebagian besar dibuat dari bahan daur ulang ramah lingkungan, seperti kardus bekas.

Untuk program tahun baru, Harris Hotel Sentraland Semarang akan mengadakan acara pergantian tahun bertema Jungle Party yang diberi judul The Midnight Roaring. The Midnight Roaring akan menyuguhkan ragam hidangan dunia yang dapat dinikmati sepuasnya (all you can eat) dan juga berbagai macam atraksi menarik seperti pertunjukan kembang api, full band live music performance, DJ performance, animal photo corner, photobooth 360, sticker face painting corner, fun games, sampai undian berhadiah.

Terdapat dua pilihan paket untuk perayaan tahun baru di Harris Hotel Semarang, yakni paket new year’s eve party yang dibanderol dengan harga Rp388.000 net/pax dan paket kamar seharga Rp1,58 juta nett yang di dalamnya termasuk menginap satu malam di tipe kamar HARRIS Room, sarapan untuk dua orang, dan akses bebas ke acara malam tahun baru The Midnight Roaring untuk dua orang. Kedua paket tersebut sudah dapat dipesan dari sekarang.

