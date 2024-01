Hotel Ciputra Semarang Bawa Keceriaan di Malam Tahun Baru Imlek

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 9 Februari 2024 menjadi momen spesial untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk ikut meramaikan momen spesial tersebut, Hotel Ciputra Semarang mulai menyiapkan berbagai hidangan kuliner dan pertunjukan.

"Kami ingin menyajikan pengalaman malam Tahun Baru Imlek yang tak terlupakan bagi para tamu kami. Diisi dengan keceriaan dan cita rasa kuliner spesial untuk dinikmati bersama keluarga dan teman," jelas Erny Kusmastuti, General Manager Hotel Ciputra Semarang, Jumat (26/1/2024).

Hotel Ciputra Semarang sendiri berlokasi di jantung Kota Semarang. Terletak di kawasan Simpang Lima, hotel tersebut berada tepat di depan Mal Ciputra, salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Kota Semarang.

Erny menjelaskan, perayaan Tahun Baru Imlek 2575 di Hotel Ciputra Semarang bakal digelar di The Gallery Restaurant. Menyambut Tahun Naga Kayu, Hotel Ciputra Semarang telah menyiapkan paket All You Can Eat Chinese Buffet Dinner dengan hidangan khas Imlek di harga Rp189.000,-nett per orang.

Kho Aris Untung Wibowo, Chef Hotel Ciputra Semarang, mengungkapkan beberapa menu yang bakal disajikan. "Beberapa menu andalan untuk perayaan malam Tahun Baru Imlek seperti Yee Sang Salad, Szechuan Soup, Kung Pao, hingga Peking Duck dan berbagai hidangan penutup menggugah selera," jelasnya.

Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek di Hotel Ciputra Semarang juga akan dimeriahkan dengan pertunjukan Barongsai yang khas untuk menghibur para tamu yang datang.

Hotel Ciputra Semarang sendiri memiliki 200 unit kamar siap dipesan. Hotel tersebut juga punya fasilitas Burgundy Wine Cellar, serta Hotel Ciputra Bakery yang menyediakan berbagai pilihan menu makanan dan minuman.

Tamu yang menginap di Hotel Ciputra Semarang juga bisa menikmati layanan penyewaan mobil hingga agen perjalanan yang tersedia di hotel tersebut. Fasilitas kolam renang, pusat kebugaran, salon, pijat dan spa juga akan memanjakan para tamu selama menginap di Hotel Ciputra Semarang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News