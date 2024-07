Berkreasi Memasak Sate Maranggi Ala Rooms Inc Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Sate Maranggi merupakan salah satu menu makanan yang terbuat dari daging sapi. Hidangan khas dari daerah Purwakarta Jawa Barat ini paling cocok diolah dari daging sapi bagian paha ataupun sandung lamur.

Yudha Kurniawan, Executive Chef Rooms Inc Semarang, mengatakan bahwa Sate Maranggi bisa dikreasikan dengan memanfaatkan daging kurban yang masih disimpan di kulkas.

”Daging kurban dapat diolah menjadi sajian istimewa yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh makna kebersamaan. Dan hidangan ini tidak hanya menggambarkan kekayaan rasa Indonesia, tetapi juga menyediakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (2/7/2024).

Chef Yudha membagikan resep Sate Maranggi ala Rooms Inc Semarang. Bahan yang digunakan terdiri atas daging sapi yang dipotong dadu sekitar 2x2 cm, bumbu halus yang terbuat dari campuran bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, ketumbar sangrai, merica, garam dan gula pasir. Tambahkan bumbu aromatik berupa serai dan daun jeruk. Siapkan juga santan kelapa dan minyak goreng untuk menumis dan menggoreng.

Langkah pembuatannya dimulai dengan menyiapkan bumbu untuk memarinasi daging. Seluruh bahan bumbu halus diblender atau diulek sampai halus dan tercampur rata, kemudian tambahkan serai dan daun jeruk. Bumbu tersebut kemudian dibalurkan ke seluruh permukaan daging dan didiamkan minimal dua jam. Untuk mendapatkan hasil lebih maksimal, daging yang telah dilumuri bumbu dapat disimpan di chiller kulkas selama semalaman penuh.

Daging yang sudah dimarinasi kemudian ditusukkan ke tusukan sate, lalu dipanggang di atas bara api dengan panas sedang. Panggang sampai daging matang dan berwarna kecokelatan. Saat memanggang, sesekali olesi daging dengan sisa bumbu. Pastikan membalik sate secara berkala agar daging matang merata.

Sebagai pelengkap, siapkan saus cocolan sate. Bahannya sederhana, yakni sisa bumbu marinasi daging yang ditumis di atas wajan, kemudian ditambahkan santan kelapa. Aduk rata dan masak sampai bumbu matang.

Menurut Chef Yudha, Sate Maranggi paling pas disajikan dengan nasi putih hangat dan lalapan seperti mentimun dan tomat.

”Bagi para penggemar kuliner Sate Maranggi yang tidak ingin ribet, bisa langsung ke Meet n Eat Resto & Space Bar Rooms Inc Semarang. Anda bisa mendapatkan Sate Maranggi dengan rasa yang otentik dan juga lezat. Suasana Meet & Eat yang hangat dan juga banyak spot fotonya, menambah nilai plus dari Sate Maranggi di Rooms Inc Semarang,” tambahnya.