SWID Topping-Off Apartemen Arjuna-Bima Tower di Yogyakarta

Bisnis.com, SLEMAN - PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID), anak perusahaan bidang properti dari kelompok usaha Saraswanti, mengumumkan perkembangan proyek Arjuna-Bima Tower yang berlokasi di Jalan Palagan KM. 7, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Unit apartemen teranyar itu diperkenalkan dalam acara topping-off yang berlangsung pada Kamis (22/8/2024).

"Arjuna Tower tidak hanya menawarkan hunian modern yang terkoneksi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal," ucap Agung Cucun Setiawan, Direktur Pengembangan Bisnis SWID sekaligus Pimpinan Proyek Arjuna-Bima Tower, dalam konferensi pers.

Arjuna-Bima Tower mengusung konsep hunian modern yang memadukan kemudahan dunia virtual dengan dunia nyata. Cucun menjelaskan bahwa di setiap kamar dan lobi, tersedia Quick Response (QR) Code yang dapat digunakan untuk mengakses fasilitas One Click Service. Aplikasi tersebut menjadi solusi untuk memfasilitasi interaksi antara penghuni dengan badan pengelola serta berbagai tenant yang berada di kawasan Mataram City Yogyakarta.

"One Click Service tidak hanya melayani kebutuhan makan atau barbershop. Tetapi juga mencakup pelayanan maintenance, semisal penghuni lampunya putus, kerannya bocor, itu bisa menggunakan One Click Service dan langsung ke [tim] Maintenance dan Engineer," jelas Cucun.

Arjuna Tower terdiri dari 404 unit apartemen dalam gedung setinggi 21 lantai. Cucun menjelaskan bahwa ada 2 tipe unit apartemen yang ditawarkan, yaitu tipe Studio dengan luas 34 M2 serta tipe Two Bedroom dengan luas 49 M2. Kedua unit apartemen tersebut dilengkapi dengan teknologi hunian pintar atau smart home seperti smart door lock system, home assistant device, smart sockets, wall switch in one command, smart light, serta smart CCTV.

Lebih lanjut, Cucun meyakini bahwa keberadaan Arjuna-Bima Tower dalam kawasan Mataram City Yogyakarta bakal mendongkrak nilai tanah dan bangunan di sekitar lokasi. Hal tersebut bakal menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Selain itu, SWID juga ikut melibatkan masyarakat sekitar dalam pengerjaan pembangunan serta operasional unit properti sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan bagi lingkungan sekitar.

Senada, Desy Suprobo selaku Direktur Property & Management Asset SWID, menjelaskan bahwa masyarakat di sekitar kawasan Mataram City Yogyakarta ikut dilibatkan dari proses pembangunan, operasional, hingga penjualan.

"Untuk dampak ekonomi, yang terasa after sales-nya dari sisi Badan Pengelola dan hotel. Karena kami banyak sekali menyerap tenaga kerja dari warga sekitar, persentasenya lebih dari 50%," jelasnya.

Galih Parama Arta, Marketing Manager SWID, mengungkapkan bahwa hingga hari ini sudah lebih dari 50% unit apartemen Arjuna-Bima Tower yang terjual di pasaran. Kebanyakan pembeli berasal dari luar DI Yogyakarta.

"Memang keperluannya biasa untuk putra putrinya untuk sekolah di Yogyakarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemilik unit dari Yogyakarta yang rata-rata membeli untuk investasi," tambahnya.

Prosesi topping-off Arjuna-Bima Tower tersebut juga menjadi momen bagi SWID untuk memberikan promo harga khusus bertajuk "Reaching the Sky". Galih menjelaskan bahwa mulai 22 Agustus 2024-31 Desember 2025, pembeli unit apartemen memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik. Mulai Mercedes-Benz GLA 200, motor Piaggio, serta Honda Stylo yang bakal diundi.