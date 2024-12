Grand Edge Hotel Semarang Tawarkan Promo Natal dan Tahun Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Grand Edge Hotel Semarang menyiapkan dua acara untuk menutup tahun 2024 yakni D'Santa Christmas Dinner dan Beyond the Stars untuk merayakan akhir tahun.

D Santa Christmas Dinner tersedia pada 24-25 Desember 2024, yakni buffet makan malam spesial yang dilengkapi dengan menu istimewa, dekorasi meriah, dan kehadiran Santa Claus yang akan menyapa serta berfoto dengan para tamu.

Paket ini ditawarkan dengan harga Rp170.000 per pax. Tersedia promo gratis 1 pax untuk setiap pembelian 10 pax.

Sementara itu, perayaan malam tahun baru bertema Beyond the Stars akan hadir pada 31 Desember 2024 mulai pukul 18.00 WIB. Acara perayaan ini akan berlangsung di Bleusky Lounge & Skybar Grand Edge Hotel Semarang.

Dengan membayar Rp310.000 nett per pax, para tamu berkesempatan mengikuti acara perayaan malam tahun baru bertema luar angkasa. Para tamu dapat menikmati makan malam buffet all you can eat ditemani oleh hiburan DJ Performance oleh Greg, live music, pertunjukan perkusi, tarian Beat Light, serta face painting. Tersedia pula doorprize dan hadiah untuk kompetisi best costume.

Selain itu, ada pula promo kamar dengan dua pilihan yakni Grand Deluxe senilai Rp1,5 juta nett termasuk Dinner New Year untuk 1 pax. Tersedia pilihan kamar Junior Suite yang ditawarkan dengan harga Rp2,2 juta nett sudah termasuk Dinner New year untuk 1 pax.