Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment Semarang Hadirkan Promo Tahun Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment Semarang menghadirkan acara Sparkling Skyline New Year Eve 2025 untuk menyambut pergantian tahun.

Richy Nugraha Effendi, Hotel Manager Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment Semarang, mengatakan bahwa hotel bintang 4 ini menawarkan paket makan malam dengan harga Rp238.000 nett per orang. Para tamu bisa menikmati menu all you can eat dan BBQ stall live cooking.

“Tahun ini kami menghadirkan pengalaman malam tahun baru yang berbeda yaitu makan malam beratapkan langit luas di rooftop lantai 23 dengan pemandangan kota atau city view Semarang,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (13/12/2024).

Acara “Sparkling Skyline, New Year Eve BBQ Dinner 2025” dimulai pukul 20.00 WIB hingga tengah malam tepat pukul 00.00 WIB, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk menikmati hidangan Istimewa dari chef professional kami sebelum melanjutkan ke acara countdown 2025.

Rian Dwi Prasetyo, Assistant Director of Sales & Marketing Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment Semarang, menambahkan bahwa selain menyediakan menu buffet yang beragam, hotel yang berlokasi di Jalan Pemuda Semarang ini juga menghadirkan live accoustic music, modern dance dan fire juggling untuk membuat para tamu lebih terkesan di malam pengujung tahun 2024.

Louis Kienne Pemuda Hotel & Service Apartment Semarang juga menghadirkan promo spesial room package dengan harga Rp1,88 juta per malam. Para tamu dapat menikmati malam tahun baru di kamar luas dengan pemandangan kota Semarang termasuk sarapan dan makan malam Barbeque “Sparkling Skyline , New Year Eve 2025” untuk 2 orang. Tamu juga bisa menikmati fasilitas full access pool infinity, fitness centre dan parkir gratis.

Reservasi dapat dilakukan dengan menghubungi nomor whatsapp 081901036111 atau direct message Instagram @lk_pemuda.