Aston Inn Pandanaran Semarang Gelar Syukuran HUT ke-7

Bisnis.com, SEMARANG - Aston Inn Pandanaran Semarang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 pada 7 Desember 2024 lalu.

"Sebagai bentuk rasa syukur, kami mengadakan acara syukuran pada tanggal 10 Desember 2024 dengan makan liwetan bersama," jelas Ibnoe Ichwan Chambali, General Manager Aston Inn Pandanaran Semarang dalam siaran pers.

Makan liwetan sebagai puncak acara menyimpan pesan tersendiri. Ichwan menyebut, acara tersebut menjadi simbol kerja sama dan kebersamaan yang terjalin antar karyawan Aston Inn Pandanaran Semarang.

Ichwan menjelaskan bahwa di usia ke-7, Aston Inn Pandanaran Semarang telah menorehkan berbagai prestasi di jagad perhotelan Kota Semarang. Acara syukuran tersebut menjadi momen peringatan atas kinerja positif yang terukir selama ini.

Mengambil tema "GROW TOGE7HER", peserta ikut memeriahkan acara syukuran tersebut dengan mengenakan dress code berupa piyama. Dalam kesempatan tersebut, Human Resources Manager Aston Inn Pandanaran Semarang Sriwulan Indah P. menyerahkan penghargaan The Best Employee 2024.

Penghargaan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu The Best Leadership Impact Recognition yang diterima oleh Faris Hermanto dari Front Office Departement. Sementara itu, kategori kedua yaitu The Best Supporting Staff dimenangkan oleh Nur Sabdo Prasetyo dari Housekeeping Departement. Masing-masing pemenang mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp750.000 dan Rp500.000.

Tak hanya penghargaan bagi karyawan berprestasi, Aston Inn Pandanaran Semarang juga membagikan hadiah untuk pemenang lomba dekorasi kantor. Lomba tersebut telah diselenggarakan pada 6 Desember 2024 lalu dan diikuti oleh seluruh bagian departemen. untuk Juara ke-3 dimenangkan oleh Departement Engineering, kemudian Juara ke-2 dimenangkan oleh Departement Accunting dan sebagai pemenang juara 1 adalah Departement Human Resources.