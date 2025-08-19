Bisnis Indonesia Premium
Warga Tuntang Antusias Ikut Agustusan di Saloka Theme Park

Sebanyak 16 tim perwakilan warga dari Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, berlomba panjat pinang dengan hadiah 1 unit sepeda dan uang tunai Rp1 juta.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:10
GM Business Support Saloka Theme Park Agustinus Haryanto memberikan sambutan dalam acara Lomba Panjat Pinang yang digelar bersama 16 Tim perwakilan desa di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, pada Minggu (17/8/2025). /Foto: Istimewa
Bisnis.com, SEMARANG - Saloka Theme Park menggelar Lomba Panjat Pinang sebagai puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara yang berlangsung pada Minggu (17/8/2025) ini tidak hanya menjadi hiburan bagi warga Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, tetapi juga membawa pesan filosofis yang mendalam tentang semangat kebersamaan dan pengorbanan.

Agustinus Haryanto, GM Business Support Saloka Theme Park, menjelaskan bahwa Lomba Panjat Pinang adalah agenda tahunan yang selalu dinantikan.

“Kami mengundang partisipasi untuk merayakan kemerdekaan ke-80 pada hari ini, yaitu mengikuti Lomba Panjat Pinang yang kita adakan setiap tahun,” ujarnya, Minggu (17/8/2025) siang.

Para peserta diajak untuk ikut memaknai filosofi kerja sama dan kompetisi yang terkandung dalam perlombaan tersebut. "Kalau enggak ada kerja sama, dia enggak bisa mungkin mencapai puncak, ya. Di samping kerja sama juga pengorbanan, karena kalau kita lihat ini tingginya lumayan 8 meter, ada olinya, ada beratnya, nanti itu menjadi pengorbanan sendiri untuk tim yang berlomba,” tuturnya.

Sebanyak 16 tim dari perwakilan desa-desa di sekitar Saloka Theme Park ikut berkompetisi dalam perlombaan tersebut. Kerja keras dan pengorbanan para peserta tentunya bakal berbuah manis. Sebab beragam hadiah telah disiapkan Saloka Theme Park di puncak pinang, seperti sepeda, uang tunai Rp1 juta, dan beragam lainnya. Semua itu menjadi simbol dari keberhasilan dan hasil dari kerja sama yang solid.

“Dalam rangka Pesta Rakyat Saloka ini kami juga memberikan harga khusus kepada warga se-Kecamatan Tuntang, di tanggal 15-17 Agustus. Ini sambutannya sangat luar biasa, hari ini masyarakat atau warga kecamatan Tuntang berbondong-bondong ke Saloka. Harapannya itu memberikan keceriaan dan juga kebahagiaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia ke-80," jelas Agustinus.

Camat Tuntang, Aris Setyawan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari Saloka Theme Park. “Saya selaku Camat Tuntang menyampaikan apresiasi kepada Saloka yang telah memberikan kegiatan yang luar biasa ini. Dalam rangka merayakan HUT ke-80 RI di wilayah Kecamatan Tuntang, banyak diberikan promo,” katanya.

Dengan berbagai promo yang diberikan, termasuk harga khusus selama tiga hari, warga Kecamatan Tuntang jadi semakin berbahagia di momen HUT Kemerdekaan RI.

“Antusiasme masyarakat sangat luar biasa dan semoga ini memberikan keceriaan untuk masyarakat Kecamatan Tuntang. Dan di hari ini ditambah keceriaannya dengan adanya perlombaan Panjat Pinang yang diikuti 16 desa di wilayah Kecamatan Tuntang,” jelas Aris.

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Farodlilah Muqoddam

