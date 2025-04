Kotta GO Hotel Yogyakarta Tawarkan Paket Halalbihalal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta menawarkan paket halalbihalal dengan harga Rp110.000 per orang. Tersedia promo buy 10 get 1 free, atau gratis 1 pax untuk setiap pemesanan 10 pax. Promo halalbihalal ini mengenakan batas minimal pemesanan 10 orang.

Intan Pradhita Novitasari, Marketing Communication Kotta GO Yogyakarta, mengatakan bahwa apabila memesan paket halalbihalal ini, maka para tamu dapat menikmatinya dalam suasana yang nyaman di Piyama Cafe.

Kottalites, sebutan untuk para tamu Kotta GO Yogyakarta, juga dapat melakukan pemesanan paket halalbihalal dengan mudah dan praktis yakni dengan menghubungi nomor +62 811-2658-989.

"Tim kami akan dengan senang hati membantu Anda melakukan reservasi dan memberikan informasi lebih lanjut tentang paket dan menu yang tersedia, juga memastikan acara Anda berjalan lancar dan penuh kebahagiaan," ujarnya dalam siaran pers, Senin (7/4/2025).

Selain menawarkan paket halalbihalal, Kotta GO Yogyakarta juga memberikan special rate untuk reservasi kamar bagi para Kottalites yang ingin memperpanjang liburan atau ingin berlibur ke Yogyakarta. Pemesanan dengan jaminan harga lebih murah bisa dilakukan melalui website www.kottahotels.com/yogyakarta. Pemesanan melalui website juga memberikan manfaat tambahan berupa gratis early check-in dan late check-out.