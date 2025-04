Rooms Inc Semarang Hadirkan Game Lokal Buatan Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Para tamu Rooms Inc Semarang dapat memainkan aneka game buatan kreator Indonesia selama menginap di hotel. Manajemen hotel menyiapkan satu set perangkat game di area lobby yang dapat dimainkan kapanpun tanpa ada tambahan biaya.

Tersedia beragam pilihan game, yaitu Knight vs Giant: The Broken Excalibur, Petit Island, A Space for The Unbound, Cats and Seek: Osaka, Valthirian Arc: Hero School Story 2, Dreadout 2, Coral Island, Potion Permit, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly yang sudah dikurasi secara khusus oleh tim AGI untuk program Re(Kreasi) Lokal.

Re(Kreasi) Lokal adalah sebuah program yang dijalankan oleh Artotel Group, bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenekraf). Program ini menghadirkan fasilitas game lokal asli buatan Indonesia untuk dapat dimainkan di jaringan hotel Artotel Group.

Eduard Rudolf Pangkerego, Chief Operating Officer Artotel Group, mengatakan bahwa Artotel Group sebagai perusahaan operator hotel asli Indonesia memiliki komitmen untuk terus mendukung hasil karya dalam negeri, baik itu berupa karya kreatif, teknologi, seni, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memajukan industri ekonomi dan pariwisata Indonesia.

“Kami merasa bangga bisa mendapat dukungan penuh dan bergandeng tangan dengan Kemenekraf dan Asosiasi Game Indonesia (AGI) untuk mewujudkan program Re(Kreasi) Lokal ini dan kami sangat yakin program ini akan diterima dengan baik dan memberikan added value yang sangat menarik bagi tamu kami ketika menginap,” ujar Eduard dalam siaran pers, Selasa (15/4/2025).

Dessy Ruhati, Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif, menambahkan bahwa kerja sama dengan Artotel merupakan pertama kalinya dilakukan dengan jaringan hotel. Dessy menyebutkan industri game di Indonesia memiliki valuasi hingga US$2 miliar, dan Indonesia merupakan pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Program Re(Kreasi) Lokal dapat dinikmati para tamu di Rooms Inc Semarang. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dan lainnya dapat dilakukan melalui situs resmi artotelwanderlust.com.