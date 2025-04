Rooms Inc Semarang Hadirkan BBQ Premium di Lawang Sewu Lounge

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang menawarkan program promo baru bertajuk “Flavors on Fire – All You Can Eat Barbeque”. Penawaran barbeque all you can eat tersebut akan digelar pada Jumat, 25 April 2025, bertempat di Outdoor Lawang Sewu Lounge, lantai lobi Rooms Inc Semarang.

Dengan harga Rp 150.000 per orang, para tamu dapat menikmati aneka hidangan barbeque sepuasnya, sekaligus mendapatkan gratis cocktail. Suguhan live music akan menemani para tamu saat menikmati makanan.

Flavors on Fire menghadirkan pilihan menu barbeque berkualitas, disiapkan langsung oleh tim profesional Rooms Inc. Semua hidangan disajikan secara fresh dari panggangan, memberikan cita rasa otentik, smoky, dan juicy.

Sejumlah menu yang akan dihadirkan antara lain adalah Barbeque Chicken yakni potongan ayam panggang dengan bumbu khas dan tekstur juicy, Paprika & Pepper Chicken berupa ayam panggang dengan irisan paprika segar dan sensasi lada hitam, Shish Kebab Chicken yakni tusukan ayam ala Timur Tengah yang kaya akan rempah, Beef & Sosis yang merupakan kombinasi daging sapi premium dan sosis dengan rasa gurih, Rosemary Beef yaitu daging sapi pilihan yang dimarinasi dengan rosemary dan rempah aromatik.

Ada pula pilihan seafood seperti Grilled Fish Lemon, yakni ikan bakar dengan perasan lemon segar yang menyeimbangkan rasa smoky dan segar, serta Squid Barbeque yaitu cumi-cumi panggang dengan tekstur empuk dan bumbu khas.

Semua hidangan disiapkan di area live cooking, memungkinkan pengunjung melihat langsung proses pemanggangan dan menikmati makanan yang selalu hangat dan segar dari panggangan.

Sebagai pelengkap kenikmatan malam barbeque, setiap pengunjung akan mendapatkan gratis cocktail. Tersedia berbagai pilihan cocktail tropis yang menyegarkan, sempurna untuk dinikmati bersama sajian panggang.

Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, mengatakan bahwa atmosfer malam akan semakin hidup dengan penampilan live music dari Chamomile Band. Para tamu bisa bersantai, menikmati makanan lezat, sambil mendengarkan alunan musik akustik yang membuat pengalaman makan malam semakin tak terlupakan.

"Flavors on Fire bukan hanya tentang makanan, ini adalah perayaan suasana, rasa, dan kebersamaan. Kami ingin menciptakan momen istimewa untuk para tamu kami, dengan menu BBQ yang autentik, cocktail menyegarkan, dan musik yang menghangatkan suasana," ujar Kusnadi dalam siaran pers, Kamis (24/4/2025).

Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui nomor +62 888-0869-1200 atau melalui Instagram @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang.