Kota Satu Properti Rayakan Semarak Pitulasan

PT Kota Satu Properti Tbk merayakan HUT RI ke-80 dengan menggelar aneka lomba di Amaya Home Resort, Allstay Hotel Semarang, dan Allstay Ecotel Yogyakarta.

Bisnis.com, SEMARANG — PT Kota Satu Properti Tbk. merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar rangkaian lomba dan kegiatan di seluruh unit usaha yang meliputi Amaya Home Resort, Allstay Hotel Semarang, dan Allstay Ecotel Yogyakarta.

Mengusung tema “Semarak Pitulasan”, kegiatan ini menampilkan berbagai lomba tradisional dan modern yang dikemas kreatif untuk menghidupkan kembali suasana khas perayaan kemerdekaan di Indonesia. Beberapa lomba yang digelar adalah balap karung, estafet air, voli air, dan bola pingpong tepung.

Perayaan di Amaya Home Resort berlangsung meriah dengan latar area Clubhouse yang dipenuhi nuansa merah putih pada dekorasi dan atribut peserta. Seluruh karyawan antusias mengikuti berbagai perlombaan, mulai dari permainan tradisional hingga lomba yang

mengandalkan kerja sama tim. Sorak-sorai dukungan dari rekan kerja membuat suasana semakin meriah, ditambah dengan momen seru yang sesekali diwarnai cipratan air.

Sementara itu, Allstay Hotel Semarang mengemas perayaan di area outdoor hotel yang juga telah dihias meriah dengan nuansa merah putih. Seluruh karyawan, mulai dari divisi front office, housekeeping, food & beverage, engineering, hingga sales, turut berinteraksi dan menikmati jalannya perlombaan.

Tak kalah meriah, Allstay Ecotel Yogyakarta menghadirkan berbagai lomba yang menarik perhatian serta menjadi ajang unjuk kreativitas serta kekompakan bagi seluruh divisi.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung serempak ini menjadi bentuk partisipasi seluruh unit dalam memperingati HUT RI ke-80. Momentum tersebut tidak hanya menghadirkan keceriaan, tetapi juga mempererat kebersamaan antar karyawan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas. Semangat ini diharapkan dapat terus terjaga dalam mendukung kinerja dan perkembangan perusahaan.

Momog Irnawan, Direktur Utama PT Kota Satu Properti Tbk, menyampaikan bahwa perayaan ini bukan hanya bentuk peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga sarana mempererat hubungan antar divisi di seluruh unit usaha.

“Semangat nasionalisme dan sportivitas yang lahir dari rangkaian lomba ini selaras dengan budaya perusahaan kami yang menjunjung tinggi kerja sama dan kebersamaan. Kami ingin menegaskan kembali bahwa kebersamaan adalah kunci untuk terus melangkah maju. Nilai tersebut menjadi landasan penting bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan dan mengikuti tren pasar yang terus berkembang dengan penuh optimisme,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (19/8/2025).