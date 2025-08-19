KEK Industropolis Batang Kirim Pegawai ke Bintan

Kehadiran relawan KEK Industropolis Batang menandai komitmen kawasan industri ini untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Bisnis.com, SEMARANG - Relawan Bakti BUMN Batch VIII menjadi ajang bagi insan muda perusahaan pelat merah untuk terjun langsung ke tengah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Nor Izzatul Ummah, relawan dari KEK Industropolis Batang, yang untuk pertama kalinya turut serta dalam gerakan sosial di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Kehadiran relawan KEK Industropolis Batang menandai komitmen kawasan industri ini untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tak hanya melalui penciptaan lapangan kerja, tapi juga lewat dukungan sosial yang diberikan.

Dalam sebuah kolaborasi yang digawangi Pelindo, sepuluh relawan dari berbagai BUMN bersatu padu melaksanakan beragam kegiatan sosial, mulai dari bersih pantai hingga pemeriksaan kesehatan lansia dan balita di Kabupaten Bintan.

“Program Relawan Bakti BUMN adalah ruang kolaborasi dan kontribusi nyata generasi muda untuk terjun langsung bersama masyarakat. Kehadiran relawan dari berbagai BUMN di seluruh Indonesia menunjukkan semangat gotong royong yang sejalan dengan nilai BUMN untuk membangun negeri,” jelas Hera Zera, Koordinator Keasdepan TJSL Kementerian BUMN, Selasa (19/8/2025).

Selama di Bintan, para relawan tak hanya fokus pada kegiatan fisik seperti penanaman lamun dan renovasi gapura, tetapi juga edukasi seperti pelatihan konten digital dan pengolahan teripang.

Keragaman kegiatan ini mencerminkan upaya BUMN untuk memberikan dampak menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui partisipasi ini, KEK Industropolis Batang menegaskan perannya dalam mempererat kolaborasi antar-BUMN. Di sisi lain, kawasan industri plat merah itu juga ingin membuktikan keselarasan antara kemajuan industri dengan kepedulian sosial.

"Menjadi bagian dari Relawan Bakti BUMN adalah pengalaman berharga, bukan hanya untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Nor Izzatul Ummah, sebagai perwakilan KEK Industropolis Batang.

Selain mengirim pegawainya ke pelosok Indonesia, KEK Industropolis juga telah menggelar berbagai program TJSL di Kabupaten Batang. Belum lama, digelar Program Resiliensi untuk Industri Masa Depan (PRIMA) yang melibatkan sebanyak 130 pelajar SMK dari lima sekolah kejuruan di Kabupaten Batang. Mereka mengikuti pelatihan intensif selama lima hari, dari 30 Juni hingga 4 Juli 2025.

“Tujuannya adalah mempertemukan link and match antara pelaku usaha yang ada di Industropolis Batang dengan kompetensi keterampilan dari generasi muda masyarakat Batang,” ujar M. Burhan Murtaki, General Manager Corporate Secretary KITB.

Kegiatan pelatihan itu mendapat apresiasi dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih. Sri menyebut program pelatihan itu sangat vital untuk menyiapkan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Adapun pelatihan yang mencakup kedisiplinan, keterampilan dasar, dan attitude ini diharapkan dapat membekali para siswa untuk siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, KEK Industropolis Batang juga meresmikan sejumlah fasilitas baru yang berpihak pada kesejahteraan pekerja, khususnya perempuan. Fasilitas tersebut mencakup Daycare, Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Ruang Laktasi, serta Masjid An-Nahl.