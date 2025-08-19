Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KEK Industropolis Batang Kirim Pegawai ke Bintan

Kehadiran relawan KEK Industropolis Batang menandai komitmen kawasan industri ini untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:05
Share
Izzatul Ummah, relawan dari KEK Industropolis Batang, turut serta dalam program Relawan Bakti BUMN Batch VIII di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. /Foto: Istimewa
Izzatul Ummah, relawan dari KEK Industropolis Batang, turut serta dalam program Relawan Bakti BUMN Batch VIII di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG - Relawan Bakti BUMN Batch VIII menjadi ajang bagi insan muda perusahaan pelat merah untuk terjun langsung ke tengah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Nor Izzatul Ummah, relawan dari KEK Industropolis Batang, yang untuk pertama kalinya turut serta dalam gerakan sosial di Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Kehadiran relawan KEK Industropolis Batang menandai komitmen kawasan industri ini untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tak hanya melalui penciptaan lapangan kerja, tapi juga lewat dukungan sosial yang diberikan.

Dalam sebuah kolaborasi yang digawangi Pelindo, sepuluh relawan dari berbagai BUMN bersatu padu melaksanakan beragam kegiatan sosial, mulai dari bersih pantai hingga pemeriksaan kesehatan lansia dan balita di Kabupaten Bintan.

“Program Relawan Bakti BUMN adalah ruang kolaborasi dan kontribusi nyata generasi muda untuk terjun langsung bersama masyarakat. Kehadiran relawan dari berbagai BUMN di seluruh Indonesia menunjukkan semangat gotong royong yang sejalan dengan nilai BUMN untuk membangun negeri,” jelas Hera Zera, Koordinator Keasdepan TJSL Kementerian BUMN, Selasa (19/8/2025).

Selama di Bintan, para relawan tak hanya fokus pada kegiatan fisik seperti penanaman lamun dan renovasi gapura, tetapi juga edukasi seperti pelatihan konten digital dan pengolahan teripang.

Keragaman kegiatan ini mencerminkan upaya BUMN untuk memberikan dampak menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui partisipasi ini, KEK Industropolis Batang menegaskan perannya dalam mempererat kolaborasi antar-BUMN. Di sisi lain, kawasan industri plat merah itu juga ingin membuktikan keselarasan antara kemajuan industri dengan kepedulian sosial.

"Menjadi bagian dari Relawan Bakti BUMN adalah pengalaman berharga, bukan hanya untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Nor Izzatul Ummah, sebagai perwakilan KEK Industropolis Batang.

Selain mengirim pegawainya ke pelosok Indonesia, KEK Industropolis juga telah menggelar berbagai program TJSL di Kabupaten Batang. Belum lama, digelar Program Resiliensi untuk Industri Masa Depan (PRIMA) yang melibatkan sebanyak 130 pelajar SMK dari lima sekolah kejuruan di Kabupaten Batang. Mereka mengikuti pelatihan intensif selama lima hari, dari 30 Juni hingga 4 Juli 2025.

“Tujuannya adalah mempertemukan link and match antara pelaku usaha yang ada di Industropolis Batang dengan kompetensi keterampilan dari generasi muda masyarakat Batang,” ujar M. Burhan Murtaki, General Manager Corporate Secretary KITB.

Kegiatan pelatihan itu mendapat apresiasi dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih. Sri menyebut program pelatihan itu sangat vital untuk menyiapkan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Adapun pelatihan yang mencakup kedisiplinan, keterampilan dasar, dan attitude ini diharapkan dapat membekali para siswa untuk siap memasuki dunia kerja.

Tak hanya itu, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, KEK Industropolis Batang juga meresmikan sejumlah fasilitas baru yang berpihak pada kesejahteraan pekerja, khususnya perempuan. Fasilitas tersebut mencakup Daycare, Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Ruang Laktasi, serta Masjid An-Nahl.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Faisal Nur Ikhsan
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
22 menit yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI
Premium
51 menit yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investasi Hijau dan Infrastruktur Logistik, 2 Pilar Ekonomi Baru di KEK Industropolis Batang

Investasi Hijau dan Infrastruktur Logistik, 2 Pilar Ekonomi Baru di KEK Industropolis Batang

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

Kembali Gelar Industropolis Run, KITB Targetkan 2.525 Pelari

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

Pelabuhan Terminal Batang Masuki Tahap Uji Coba Operasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri
Kabar Jateng & DIY
2 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 17:52 WIB

Dua sisi risiko: Octa Broker tentang menavigasi dunia trading

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Belum Padam, 750 Jiwa Mengungsi
Bisnis Jateng & DIY
3 jam yang lalu

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Belum Padam, 750 Jiwa Mengungsi

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah
Kabar Jateng & DIY
15 Agt 2025 | 11:33 WIB

Pertamina Pastikan Stok Pertalite di Rembang Melimpah

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru
Bisnis Jateng & DIY
6 jam yang lalu

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Warga Tuntang Antusias Ikut Agustusan di Saloka Theme Park
Kabar Jateng & DIY
7 jam yang lalu

Warga Tuntang Antusias Ikut Agustusan di Saloka Theme Park

KEK Industropolis Batang Kirim Pegawai ke Bintan
Kabar Jateng & DIY
7 jam yang lalu

KEK Industropolis Batang Kirim Pegawai ke Bintan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kota Satu Properti Rayakan Semarak Pitulasan

2

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Dukung Prawirotaman Fashion on the Street

3

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Belum Padam, 750 Jiwa Mengungsi

4

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

5

Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Jawa Tengah Tetap Targetkan Bauran Energi Terbarukan 21,32% pada 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kota Satu Properti Rayakan Semarak Pitulasan

2

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Dukung Prawirotaman Fashion on the Street

3

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Belum Padam, 750 Jiwa Mengungsi

4

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

5

Bank Jateng Dukung Festival Kopi Wonogiri