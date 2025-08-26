Bank Jateng Dukung Sukoharjo Expo 2025

Bank Jateng mendukung Sukoharjo Expo 202 dengan menghadirkan produk unggulan dan UMKM binaan.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung penyelenggaraan program Sukoharjo Expo 2025, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-79. Dalam kegiatan tersebut, Bank Jateng berlaku sebagai sponsor sekaligus peserta.

Sukoharjo Expo 2025 diselenggarakan pada 3-7 Juli 2025 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD), Kabupaten Sukoharjo.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Jateng menghadirkan berbagai produk unggulan seperti KPR FLPP untuk kemudahan memiliki rumah, Tabungan Bima Rencana untuk perencanaan masa depan, Kredit Kendaraan Bermotor, serta layanan perbankan lainnya.

Bank Jateng juga menampilkan produk kerajinan dari UMKM binaan, antara lain Suryo Art, pengrajin wayang dari limbah kayu dan Rin-Rin Ecoprint, produsen kain ramah lingkungan. Stand Bank Jateng juga menghadirkan aktivitas melukis untuk anak-anak di media goodie bag.

Atas kontribusi dan kreativitasnya, Bank Jateng dinobatkan sebagai Stand Terbaik di Sukoharjo Expo 2025.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Sukoharjo Nunuk Sasanti menyampaikan bahwa partisipasi dalam acara Sukoharjo Expo 2025 menegaskan peran Bank Jateng dalam memperkuat sektor UMKM, memperluas literasi keuangan, dan memperkuat perekonomian lokal.

“Ini bukan hanya tentang memperkenalkan produk perbankan, tetapi lebih dari itu. Bank Jateng ingin terus hadir mendampingi UMKM dan masyarakat dalam mendorong ekonomi daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/8/2025).