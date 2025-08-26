Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank Jateng Dukung Sukoharjo Expo 2025

Bank Jateng mendukung Sukoharjo Expo 202 dengan menghadirkan produk unggulan dan UMKM binaan.
Regional Content
Regional Content - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:01
Share
Bupati Sukoharjo Etik Suryani membuka acara Sukoharjo Expo 2025, Kamis (3/7/2025). /Foto: Istimewa
Bupati Sukoharjo Etik Suryani membuka acara Sukoharjo Expo 2025, Kamis (3/7/2025). /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung penyelenggaraan program Sukoharjo Expo 2025, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-79. Dalam kegiatan tersebut, Bank Jateng berlaku sebagai sponsor sekaligus peserta. 

Sukoharjo Expo 2025 diselenggarakan pada 3-7 Juli 2025 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD), Kabupaten Sukoharjo. 

Dalam kesempatan tersebut, Bank Jateng menghadirkan berbagai produk unggulan seperti KPR FLPP untuk kemudahan memiliki rumah, Tabungan Bima Rencana untuk perencanaan masa depan, Kredit Kendaraan Bermotor, serta layanan perbankan lainnya. 

Bank Jateng juga menampilkan produk kerajinan dari UMKM binaan, antara lain Suryo Art, pengrajin wayang dari limbah kayu dan Rin-Rin Ecoprint, produsen kain ramah lingkungan. Stand Bank Jateng juga menghadirkan aktivitas melukis untuk anak-anak di media goodie bag. 

Atas kontribusi dan kreativitasnya, Bank Jateng dinobatkan sebagai Stand Terbaik di Sukoharjo Expo 2025. 

Pemimpin Bank Jateng Cabang Sukoharjo Nunuk Sasanti menyampaikan bahwa partisipasi dalam acara Sukoharjo Expo 2025 menegaskan peran Bank Jateng dalam memperkuat sektor UMKM, memperluas literasi keuangan, dan memperkuat perekonomian lokal. 

“Ini bukan hanya tentang memperkenalkan produk perbankan, tetapi lebih dari itu. Bank Jateng ingin terus hadir mendampingi UMKM dan masyarakat dalam mendorong ekonomi daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/8/2025). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
1 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika

DPLK Setia Bank Jateng Layani Karyawan Pabrik Sirup Kartika

Bank Jateng Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Skema Pembiayaan Inklusif

Bank Jateng Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Skema Pembiayaan Inklusif

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Obsidian Specialty Coffee Gelar Workshop Bareng Strada
Kabar Jateng & DIY
8 jam yang lalu

Obsidian Specialty Coffee Gelar Workshop Bareng Strada

Bank Jateng Dukung Sukoharjo Expo 2025
Kabar Jateng & DIY
10 jam yang lalu

Bank Jateng Dukung Sukoharjo Expo 2025

Harris Hotel Sentraland Semarang Gelar Pilates untuk Ibu Hamil
Kabar Jateng & DIY
11 jam yang lalu

Harris Hotel Sentraland Semarang Gelar Pilates untuk Ibu Hamil

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'
Kabar Jateng & DIY
24 Agt 2025 | 18:41 WIB

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'
Kabar Jateng & DIY
24 Agt 2025 | 18:41 WIB

Pertamina Patra Niaga Semarang Raih Gelar 'Sahabat Anak Terbaik'

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo
Kabar Jateng & DIY
24 Agt 2025 | 10:44 WIB

Bank Jateng Dukung Pendirian 265 Koperasi Merah Putih di Wonosobo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Bank Jateng Dukung Sukoharjo Expo 2025

2

Harris Hotel Sentraland Semarang Gelar Pilates untuk Ibu Hamil

3

Obsidian Specialty Coffee Gelar Workshop Bareng Strada

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Bank Jateng Peringkat idAA-/Stable Tiga Tahun Berturut-turut

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

Gubernur Jateng Siapkan Kawasan Industri Baru

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

BI Dorong Promosi Wisata Sejarah Jateng Lewat Jasirah Race

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

KEK Industropolis Batang Perkuat Posisi Sebagai Pusat Manufaktur dan Destinasi Multisektor

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

SEG Solar Mulai Produksi Sel Surya Efisiensi Tinggi di Batang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gondola Penghubung Antar Dusun
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Bank Jateng Dukung Sukoharjo Expo 2025

2

Harris Hotel Sentraland Semarang Gelar Pilates untuk Ibu Hamil

3

Obsidian Specialty Coffee Gelar Workshop Bareng Strada