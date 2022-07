Guru Jadi Ujung Tombak Penanaman Pendidikan Karakter di Era Digital

Bisnis.com, SURAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi menyelenggarakan kegiatan webinar Makin Cakap Digital 2022 dengan tema “Pendidikan Karakter Gen-Z di Era Digital”.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para guru, yang diharapkan akan mengajarkan pendidikan karakter kepada para murid dari kelompok generasi Gen-Z, khususnya dalam menghadapi beragam dinamika di era digital.

Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa pesatnya perkembangan digital di Indonesia perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak dan tepat guna.

“Peran guru dalam masyarakat sangat penting untuk dapat memberikan edukasi dan menjabarkan mengenai pendidikan karakter yang baik dan sopan di berbagai kondisi,” ujarnya saat membuka webinar, dikutip pada Jumat (29/7/2022).

Penyelenggaraan webinar Makin Cakap Digital 2022 dilatarbelakangi oleh data survei yang dilakukan oleh We are Social Hootsuite per Februari 2022. Di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet yang setara dengan 73,7 persen dari populasi penduduk Indonesia. Jumlah pengguna internet tersebut meningkat 1 persen dari tahun sebelumnya, atau mencapai 2,1 orang, dan diperkirakan akan terus meningkat.

Berdasarkan data tersebut, Kemenkominfo bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengatakan acara webinar agar para guru dapat menanamkan pentingnya pendidikan karakter bagi pengguna media digital.

ETIKA

Webinar sesi pertama diisi oleh Marita Surya Ningtyas selaku Founder Blogspedia Group, yang menjabarkan alasan mengapa harus bersikap etis di internet, kompetensi literasi digital terkait netiket yang berkaitan dengan generasi Z yang cerdas, sebab sejak kecil sudah dominan berinteraksi melalui media sosial.

Menurut Marita, internet membawa dampak positif dan negatif, sehingga dibutuhkan filter untuk menyaringnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membangun pemahaman dan menumbuhkan pendidikan karakter yang tepat mengenai etika menggunakan internet secara sehat.

Narasumber kedua, Sulastri selaku wakil ketua Guru Bisa Menulis, memaparkan tentang urgensi pendidikan karakter dan kepribadian di lingkungan sekolah. Menurutnya, sumber dari pendidikan karakter di sekolah dapat melalui pendidikan agama, budaya sekolah, dan kebiasaan berperilaku seperti bergabung dan berkomunikasi dengan warga sekolah.

“Tujuan dan fungsi pendidikan karakter yaitu membentuk pribadi anak agar dapat berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter idealnya dilakukan bersama-sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka dari itu, sebaiknya sekolah tidak hanya mengutamakan pendidikan pada aspek pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga harus menanamkan aspek sikap spiritual dan sosial,” terangnya.

Iqbaal Harits Maulana selaku pengelola sistem informasi dan basis data, menyampaikan tentang perbedaan antara etika dan etiket yang ditinjau dari objek. Sebab akibat dari etis bermedia sosial dicontohkan dengan sumber berita di portal online yang mendapat banyak komentar dengan ujaran kebencian. Menurut Iqbaal, sikap sopan di media sosial dapat dimulai dengan menggunakan bahasa yang santun.

