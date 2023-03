Sambut Bulan Suci, Ibis Styles Semarang Simpang Lima Gelar Bedug Ramadhan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SEMARANG - Ramadan 1444 Hijriah sudah di depan mata. Untuk menyambut bulan suci umat Islam itu, Ibis Styles Semarang Simpang Lima menyiapkan paket buka bersama spesial bertajuk 'Bedug Ramadhan: Iftar Buffet'.



Momen buka bersama, atau iftar, menjadi momen penting bagi umat Islam. Sebab pada saat itulah kebutuhan nutrisi kembali dipenuhi setelah berpuasa seharian. Lebih lanjut, iftar juga menjadi momen penting untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, bahkan rekan kerja.



Ibis Styles Semarang Simpang Lima ikut ambil bagian pada momen spesial tersebut. Dengan 'Bedug Ramadhan: Iftar Buffet' hotel yang berlokasi di kawasan Simpang Lima itu bakal menyambut tamu dengan ragam hidangan berbuka. Mulai gorengan hingga aneka menu carving.



Promo tersebut jadi yang pertama dilakukan Ibis Styles Semarang Simpang Lima. Untuk tamu yang melakukan reservasi pada 24 Februari - 12 Maret 2023, Ibis Styles Semarang Simpang Lima menawarkan harga Rp120.000 per orang. Tersedia pula promo 'Pay 10 Free 1' untuk setiap pembelian bagi 10 orang. Setelah periode penawaran itu berakhir, harga paket 'Bedug Ramadhan: Iftar Buffet' bakal dibandrol di harga Rp150.000 per orang.



Ibis Styles Semarang Simpang Lima juga menawarkan promo khusus pada minggu pertama Ramadan. Pada 22-29 Maret 2023, setiap pemesanan untuk 6 orang hanya perlu membayar pembelian buat 5 orang.



Adapun menu buka puasa yang ditawarkan Ibis Styles Semarang Simpang Lima boleh dibilang cukup variatif. Ada 50 varian menu yang tersedia, mulai gorengan, salad dan buah, asinan, manisan tradisional, sup, hingga hidangan utama dan aneka menu carving.



Setiap harinya, Ibis Styles Semarang Simpang Lima bakal mengganti menu buka puasa tersebut. Ada ragam menu makanan ringan atau takjil yang tersedia. Misalnya berbagai macam bubur, minuman es, hingga puding. Adapun untuk hidangan utama yang ditawarkan adalah masakan khas Nusantara, gerai atau Stall berisi Bakso Kuah, Soto Ayam, Nasi Ayam Semarang, hingga Lontong Opor.



Sementara itu, untuk menu carving, Ibis Styles Semarang Simpang Lima setiap harinya bakal menggilir menu Roasted Whole Beef, Roasted Chicken, Beef Ribs, Whole Steam Fish, juga Chicken Hainan.



Ragam hidangan itu disajikan lengkap dengan pertunjukan live cooking dari salah satu Chef di Streats Resto Ibis Styles Semarang Simpang Lima. Pertunjukan akustik juga siap ditampilkan buat menghibur para tamu yang hadir.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut bisa dilakukan dengan menghubungi WhatsApp di nomor telepon 0813-1234-9711 atau (024)-8479-711.





