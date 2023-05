Menginap Hemat di Kimaya Sudirman Yogyakarta, Gratis Tiket Gembira Loka

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Libur Lebaran telah usai, membuat suasana Kota Yogyakarta yang sebelumnya ramai oleh wisatawan dari luar kota, kini telah kembali normal. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris menawarkan promo khusus untuk dinikmati oleh para tamu yang ingin berlibur santai dengan anggaran yang hemat.

Hotel bintang empat tersebut menawarkan paket menginap spesial yang sudah termasuk dengan tiket masuk Kebun Binatang Gembira Loka untuk dua orang.

Stevy Yola, Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, mengatakan bahwa sepanjang bulan Mei 2023 ini para tamu dapat menikmati paket aMAYzing Room Promotion.

Dengan membayar Rp888.000 nett per kamar per malam, para tamu mendapatkan fasilitas menginap satu malam di Deluxe Room, sarapan pagi untuk 2 orang, 2 tiket masuk Kebun Binatang Gembira Loka, gratis welcome drink dan snack di Jasmine Lounge, gratis 1 box pizza, 10% diskon produk food and beverage, 10% diskon layanan spa, dan dapat late check out hingga pukul 13.00 WIB.

“Sangat terjangkau dan pastinya mendapatkan banyak fasilitas menarik. Di hotel ini, tamu dapat menginap di kamar yang luas dan menikmati tropical pool, memilih menu terbaik dari para chef serta merawat diri,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (3/5/2023).

Tak hanya memberikan promo kamar, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris juga menawarkan promo untuk pembelian makanan dan minuman.

Aneka hidangan soto dalam Soto Festival yang siap memanjakan lidah para tamu setiap hari di Coconut Club Restaurant. Tersedia beragam menu soto mulai dari Soto Bandung, Soto Tangkar, Soto Kadipiro, Soto Betawi hingga Soto Lamongan yang ditawarkan dengan harga Rp45.000 nett.

“Tak ketinggalan, pada Beverage Promotion kami menyajikan Coffee Lemon dan Summer Coffee yang keduanya di banderol dengan harga IDR 45.000,-nett. Kedua menu tersebut sangat cocok bagi Anda pecinta kopi,” terang Mino, Food and Beverage.

Informasi lebih lanjut dan reservasi restoran ataupun kamar dapat dilakukan melalui +62 274 580930 atau WA ke +62 81 328741448/082127229669.

