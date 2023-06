Saloka Theme Park Siap Semarakkan Ultah dengan Pameran Seni hingga Konser

Bisnis.com, SEMARANG - Saloka Theme Park, taman rekreasi keluarga dengan konsep wahana tematik di Jawa Tengah, bakal merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) keempatnya pada 22 Juni 2023 mendatang. Berbagai acara bakal digelar buat memeriahkan momen tersebut.

"Saloka memberikan kejutan untuk pengunjungnya yang membeli tiket di tanggal 22 Juni 2023 dengan menghadirkan art exhibition yang menggandeng seniman lokal Jawa Tengah, konser artis kebanggaan nasional yaitu Kunto Aji, dan beragam pertunjukan di area theme park untuk menghibur para pengunjung selama sehari penuh," jelas Sandra Lutfi Afifah, Media Relations Saloka Theme Park pada Kamis (15/6/2023) sore.

Sandra menyampaikan, Baru Klinting Show yang jadi wahana pertunjukan populer di Saloka Theme Park, juga bakal ditampilkan setiap hari sampai akhir Juli 2023 ini.

"Menyambut liburan sekolah, manajemen Saloka juga mengusung tema Petualangan di Saloka. Program tersebut dipilih untuk memberikan petualangan yang berbeda dan tidak terlupakan untuk pengunjung Saloka Theme Park," jelasnya.

Petualangan di Saloka sendiri terdiri dari beberapa program, antara lain Road to Saloka Fest, Pay Now Play Later, Waktu Indonesia Berlibur (WIB), juga Saloka at Night.

Road to Saloka Fest berupa diskon harga tiket Saloka Fest untuk pengunjung di periode tertentu. Pay Now Play Later dengan promo beli tiga tiket gratis satu tiket.

Untuk program WIB, Saloka Theme Park bakal memberikan voucher hotel atau restoran bagi pengunjung. Sementara itu, Saloka at Night ditujukan kepada pengunjung yang ingin menikmati 25 wahana bermain yang ditawarkan Saloka Theme Park dengan nuansa malam hari.

Sebagai informasi, Saloka Theme Park berlokasi di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Taman bermain tersebut berdiri di atas lahan seluas 12 hektare. Sebagai taman rekreasi berkonsep tematik dan edukatif, Saloka Theme Park berusaha mengangkat aneka legenda rakyat Jawa Tengah dalam ragam wahana dan pertunjukan yang ditawarkan.

