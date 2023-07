Kotta GO Hotel Yogyakarta Gelar Pameran Seni The Culture and Warmth of Yogyakarta

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kotta GO Hotel Yogyakarta menggelar pameran seni bertajuk Kottalites Art Gallery dengan tema The Culture and Warmth of Yogyakarta. Pameran ini melibatkan 10 seniman dari Yogyakarta dan luar kota.

Pameran tersebut berlangsung pada 5 Juli 2023 hingga 6 Agustus 2023 yang berlokasi di seluruh koridor Kotta GO Hotel Yogyakarta dan Kotta Shop di Lobby Kotta GO Hotel Yogyakarta.

Yeri Maulana Ishaq, Hotel Manager dari Kotta GO Hotel Yogyakarta, mengatakan bahwa tema The Culture and Warmth of Yogyakarta atau Budaya dan Keramahan Yogyakarta diambil dari konsep Kotta GO Hotel Yogyakarta yang terinspirasi oleh budaya kental dan keramahan Kota Yogyakarta.

“Kotta GO mencoba merangkum esensi kota di hotel kami, ketulusan masyarakat, budaya khas, kehangatan lokalitas, semua bergema melalui hotel kami yang nyaman,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (6/7/2023).

Yeri berharap Kotta GO Hotel Yogyakarta berharap dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan promosi industri seni, budaya dan pariwisata Yogyakarta, sehingga pameran seni ini menjadi ruang alternatif bagi seniman serta daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Yogyakarta dengan memilih Kotta GO Hotel Yogyakarta sebagai tempat singgah.

Pecut Sumantri selaku koordinator dari para seniman yang terlibat pada Kottalites Art Gallery menyampaikan apresiasi kepada Kotta GO Hotel yang sudah menyelenggarakan pameran seni sebagai bentuk dukungan kepada para seniman muda di Yogyakarta.

Ia berharap ke depannya Kotta GO dapat menjadi ruang alternatif baru bagi para seniman yang ingin menggelar pameran dari karya-karyanya.

Pembukaan Kottalites Art Gallery ini dihadiri tamu undangan dari media dan rekan seniman pada Rabu, 5 Juli 2023 di Piyama Café, Kotta GO Hotel Yogyakarta. Rangkaian acara pembukaan dilanjutkan dengan house tour dan melihat seluruh karya yang terpajang di Kottalites Art Gallery. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para seniman, cerita dari masing-masing seniman mengenai karyanya, pembagian doorprize dan makan bersama.

Seluruh karya yang ada berjumlah 54 buah dan diperjual belikan dengan kisaran harga mulai Rp700.000 sampai Rp6,5 juta.

Reservasi dan informasi lebih lanjut mengenai Kotta GO Hotel Yogyakarta dapat diperoleh melalui telepon di 0274 545999 atau datang langsung ke Jl. Pangeran Diponegoro No 87, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta dan dapat pula mengunjungi website di kottahotels.com

