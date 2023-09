Maraton Semarang 10K Siap Digelar Desember Mendatang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Semarang 10K bakal kembali digelar pada tahun ini. Gelaran wisata olahraga atau sport tourism tersebut bakal dilaksanakan pada Desember 2023 mendatang dan bakal melibatkan kurang lebih 2.000 pelari dari berbagai daerah.

"Tentunya kami menyambut baik sekali," ujar Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam peluncuran Semarang 10K pada Minggu (24/09/2023) malam.

"Ini merupakan satu ajang yang selain untuk olahraga juga meningkatkan tourism, meningkatkan wisatawan untuk datang ke Kota Semarang," lanjutnya.

Pada tahun ini, Semarang 10K mengambil tajuk "Step Up Your Limit". Adapun biaya pendaftaran untuk mengikuti acara tersebut sebesar Rp275.000 per pelari. Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, menyebut dalam gelaran Semarang 10K di tahun sebelumnya, masih ada sejumlah kekurangan yang diharapkan bakal diperbaiki pada pelaksanaan acara tahun ini.

Wings Group, salah satu sponsor utama dalam acara Semarang 10K, menyebut pelaksanaan Semarang 10K dari tahun ke tahun mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Wings Group kembali memutuskan buat kembali mendukung pelaksanaan Semarang 10K pada tahun ini.

"Kami selalu mendukung untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk punya gaya hidup yang sehat dan aktif," jelas Joshua Gunawan, Marketing Manager Ready to Drink (RTD) Beverages PT Sayap Mas Utama (Wings Group).

Sebagai informasi, untuk memeriahkan acara peluncuran Semarang 10K pada tahun ini, sejumlah komunitas lari di Kota Semarang diajak buat mengikuti agenda lari santai di kawasan Kota Lama Semarang. Kehadiran komunitas lari tersebut semakin menunjukkan bahwa agenda Semarang 10K sudah ditunggu oleh pelari-pelari baik amatir maupun profesional.

Pelaksana Harian Kompas, Adi Prinantyo, selaku penyelenggara Semarang 10K mengungkapkan bahwa panitia telah menyiapkan hadiah Rp424 juta bagi pemenang dalam Semarang 10K tahun ini. Hadiah tersebut bertambah dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Adi menyebut, Kota Semarang punya kelebihan dengan akses transportasi yang mudah dijangkau. Baik melalui jalur darat maupun udara. Tak heran jika animo pelari dari dalam dan luar negeri begitu tinggi buat mengikuti Semarang 10K. Untuk merespons hal tersebut, pada gelaran Semarang 10K tahun ini, panitia bakal membuka kelas pelari internasional. "Pelari internasional tahun 2019 sudah ada puluhan, tapi karena ada pandemi Covid-19 kami tidak selenggarakan," pungkasnya.

