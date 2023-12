Momen Natal dan Suasana Hangat Christmas Dinner Bystro Allstay Hotel Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Semarang - Menuju penghujung akhir tahun 2023, Allstay Hotel Semarang mempersembahkan jamuan istimewa “Christmas Dinner” untuk meriahkan suasana Natal yang berlangsung pada periode 1 - 30 Desember 2023 di restoran Bystro. Acara ini tidak hanya ditujukan kepada tamu hotel, tetapi juga terbuka untuk umum maupun yang akan merayakan Natal dengan suasana hangat dan penuh kebahagiaan.

“Acara ini bertujuan memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan rekan kerja. Dimana Christmas Dinner bukan hanya tentang makanan lezat, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan menciptakan momen-momen berharga bersama orang-orang terkasih. Kami ingin menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh kehangatan.” Ujar Shodik Purwanta, Hotel Manager Allstay Hotel Semarang.

Promo spesial Natal, yang diadakan dengan konsep Christmas Dinner, menawarkan pengalaman kuliner yang istimewa dengan harga affordable. Dimulai dari 115k per orang, tamu dapat menikmati hidangan All You Can Eat dengan menu spesial dari Allstay Hotel Semarang. Harga yang terjangkau menjadi daya tarik utama sehingga diminati oleh banyak tamu yang menginginkan makan malam berkesan.

Selain Christmas Dinner, Bystro Allstay Hotel Semarang juga akan menggelar event istimewa pada 31 Desember 2023 untuk menutup tahun dengan meriah. Gala Dinner bertema “Fabulous New Year Dinner” menawarkan All You Can Eat dengan special menu Carving Stall “Roasted Australian Brisket” di mana daging panggang dipotong atau diiris langsung di tempat oleh koki yang terampil dari restoran Bystro, Allstay Hotel Semarang untuk disajikan kepada tamu.

Dengan menyajikan “Roasted Australian Brisket” di Carving Stall, maka akan menjadikan pengalaman kuliner lebih interaktif dan mengesankan, karena tamu dapat melihat dan memilih potongan daging yang diinginkan langsung dari proses pemotongan yang dilakukan didepan mereka. Dimulai dari 90k/nett untuk anak-anak dan 150k/nett untuk dewasa, tamu juga dapat menikmati banyak varian makanan lainnya. Acara tersebut dimulai pukul 18.30 WIB hingga 21.30 WIB dan akan dimeriahkan dengan penampilan live music yang khusus disiapkan untuk menyambut malam pergantian tahun.

Dengan suasana yang meriah dan menu istimewa, Bystro Allstay Hotel Semarang siap menjadi tempat yang ideal untuk merayakan momen-momen berharga bersama keluarga dan teman-teman selama musim natal dan pergantian tahun. Hotel Manager Allstay Hotel Semarang, Shodik Purwanta menambahkan, “Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dan atmosfer yang hangat kepada setiap tamu kami”.

Tidak hanya sekedar makan malam, Christmas Dinner dan Fabulous New Year Dinner di Bystro Allstay Hotel Semarang menawarkan lebih dari sekedar hidangan lezat. Selain menyajikan hidangan spesial, kedua acara jamuan ini menghadirkan suasana khusus yang berkesan di hati setiap tamu.

Allstay Hotel Semarang mengajak kita bersama merasakan kehangatan, keceriaan, dan kelezatan yang luar biasa dari jamuan special ini. Jangan lewatkan kesempatan di akhir tahun dan reservasi sekarang untuk memastikan tempat Anda dalam perayaan penuh kebahagiaan ini.

