Promosikan Reservasi Langsung, The Wujil Tawarkan Diskon Hingga Free Meal

Bisnis.com, SEMARANG - The Wujil Resort & Conventions Ungaran Semarang, menawarkan promo khusus buat memperkenalkan layanan pemesanan kamar melalui situs resmi hotel di https://thewujilresort.com/.

Ada empat pilihan menu meal box seperti Nasi Ayam Lada Hitam, Ayam Katsu dengan Buttered Rice, Nasi Ayam Kungpao, serta Nasi Ayam Matah yang bisa dinikmati secara cuma-cuma buat tamu yang melakukan reservasi secara langsung.

"Program gratis makan ini merupakan penawaran eksklusif bagi tamu-tamu kami seklagus mengingatkan bahwa pemesanan langsung melalui situs kami adalah cara terbaik, terhemat, serta paling menguntungkan," jelas General Manager The Wujil Resort & Conventions Ungaran Semarang, Ahmad Solela, Jumat (1/19/2024).

Ahmad menjelaskan, selain promo free meal, hotel bintang empat itu juga memberikan diskon 15% untuk pemesanan makanan dan minuman selama tamu menginap.

"Promo-promo ini tidak akan didapat oleh tamu yang melakukan pemesanan dengan cara lain," tambahnya.

Untuk melakukan proses reservasi kamar melalui situs resmi The Wujil Resort & Conventions Ungaran Semarang, para tamu cukup memilih tanggal masuk dan keluar yang direncanakan.

Selanjutnya, tamu akan diarahkan untuk memilih kamar yang tersedia. Di laman tersebut, tamu juga dapat memilih satu dari berbagai metode pembayaran yang tersedia.

"Makan gratis yang diberikan berlaku untuk 2 orang dan dapat dibawa pulang. Promo ini berlaku untuk semua tipe kamar dan tersedia hingga 31 Maret 2024 dan tidak berlaku dengan diskon atau promo lainnya," jelas Ahmad.

Sebagai informasi, The Wujil Resort & Conventions Ungaran Semarang berdiri di atas lahan seluas 5 hektare. Mengusung slogan "Where Business Meets Leisure", hotel tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memanjakan para tamu dari berbagai kelompok usia.

The Wujil Resort & Conventions Ungaran Semarang mempunyai 173 unit kamar dengan 7 tipe yaitu The Wujil Room, The Wujil Prestige, The Wujil Prime, The Wujil Family, The Wujil Executive, The Wujil Suite, dan Presidential Suite.

"The Wujil dilengkapi dengan 4 outlet restoran dimana salah satunya merupakan restoran legendaris dan ternama di semarang, Taman Indah Sari Resto," jelas Ahmad.

Hotel tersebut juga memiliki fasilitas The Wujil Aqua Park, lapangan tenis, serta lapangan basket 3 on 3. Para tamu juga bisa menikmati layanan spa dan dalam waktu dekat, akan tersedia pula layanan jacuzzi, sauna, pusat kebugaran, klub anak-anak, dan masih banyak lagi.

