Allstay Hotel Semarang Hadirkan Iftar BukaVaganza di Rooftop

Bisnis.com, SEMARANG - Allstay Hotel Semarang bakal melanjutkan program buka puasa di BystroCo. Pada Ramadan 2023 lalu, BystroCo berhasil memikat 3.200 pelanggan yang ingin menghabiskan momen berbuka puasa yang berkesan. Untuk mengantisipasi lebih banyak pelanggan, pada Ramadan tahun ini, BystroCo Allstay Hotel Semarang telah menyiapkan lokasi anyar.

"Kami berusaha untuk terus memberikan pengalaman berbuka puasa yang tak terlupakan dengan sajian istimewa dan pemandangan yang menakjubkan," kata Shodik Purwanta, Hotel Manager Allstay Hotel Semarang, Selasa (27/2/2024).

Shodik menjelaskan, pada tahun ini, Allstay Hotel Semarang tak hanya menyediakan aneka hidangan berbuka yang menarik, tapi juga pemandangan yang memanjakan mata para pelanggan. Tahun ini, venue buka bersama berada di rooftop lantai 8. Tersedia lokasi outdoor maupun indoor bagi para tamu.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan di tahun 2024, BystroCo Allstay Hotel Semarang menghadirkan tema BukaVaganza Buy 10 Get 1 Free, sebuah promo spesial untuk memanjakan tamu dalam momen berbuka puasa bersama keluarga, rekan, saudara, dan orang-orang tersayang lainnya. Dengan harga mulai dari Rp 109.000,- untuk dewasa dan Rp. 89.000,- untuk anak-anak, BystroCo Restaurant menghadirkan hidangan signature yaitu Brisket Sapi Panggang.

"Terdapat 5 rotasi menu yang berganti setiap harinya dengan berbagai macam pilihan All You Can Eat (AUCE) dan stall makanan dengan kombinasi varian menu utama yang berganti-ganti," jelas Shodik.

Aneka hidangan AUCE yang bakal disajikan sepanjang Ramadan mendatang antara lain Soto Betawi, Bakso Sapi Tetelan, Nasi gandul dan masih banyak hidangan lainnya. BystroCo Restaurant juga telah mempersiapkan live cooking station untuk menambah kesan hangat saatmenyantap hidangan.

“Iftar BukaVaganza ini akan berlangsung mulai tanggal 10 Maret sampai 09 April 2024. Dengan demikian, para tamu akan memiliki kesempatan luas untuk menikmati pengalaman buka puasa dengan cita rasa yang istimewa sepanjang bulan suci di BystroCo, Allstay Hotel Semarang,” jelas Chef Choliq selaku Head Chef BystroCo Restaurant.

Allstay Hotel Semarang juga menawarkan hidangan takjil secara gratis kepada setiap tamunya di area lobby hotel.Untuk semakin memeriahkan momen Ramadan, Allstay Hotel Semarang juga menggelar undian dengan berbagai hadiah menarik, seperti smartphone, voucher menginap, serta berbagai hadiah menarik lainnya.

Acara undian ini dilangsungkan sepanjang bulan puasa yang kemudian akan diundi di akhir periode promo Iftar BukaVaganza.Allstay Hotel Semarang juga menawarkan Room Promo Ramadhan dengan harga mulai dari Rp 660.000/nett,- per malam.

Paket ini sudah termasuk sarapan atau sahur dan iftar untuk 2 (dua) orang. Untuk melakukan reservasi, tamu dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0819-9191-1001 atau melalui sosial media kami di Instagram @allstayhotel.

