Jelang Ramadan, Pollux Hotel Group Luncurkan Menu Ala Carte

Bisnis.com, SEMARANG - Memasuki bulan Ramadan 1445H, Pollux Hotel Group meluncurkan menu ala carte dan Ramadan. Acara tersebut diselenggarakan di Little by More Gastro Cafe lantai 6, Louis Kienne Hotel Pandanaran Semarang pada Senin (4/3/2024).

Pollux Hotel Group menyiapkan beragam menu hidangan ala carte dan Ramadan. Beberapa menu tersebut diantaranya: Bubur Lamuk, Ayam Paprika dari di Louis Kienne Simpang Lima, Roti Prata Chicken Curry dari Louis Kienne Pandanaran, Arabic Counter, Plow dari Louis Kienne Pemuda dan Opor Ayam dan Fish Salty Egg dari PO Hotel.

Untuk menikmati menu tersebut, para tamu hanya perlu mengeluarkan Rp138.000/pax untuk hotel-hotel Louis Kienne dan Rp228.000/pax untuk PO Hotel.

"Dengan harga tersebut para tamu juga mendapatkan bebas akses ke Rooftop untuk Louis Kienne Hotel Pandanaran dan Louis Kienne Pemuda, untuk menikmati suasana indah Kota Semarang pada sore hari atau mengabadikan momen bersama sembari menunggu waktu berbuka ataupun setelah berbuka puasa," jelas Erys Yuniar, FBOM Louis Kienne Hotel Pandanaran Semarang.

Pollux Hotel Group juga memberikan promo gratis 1 Pax untuk setiap pembelian 10 Pax.

"Dengan ini kami harap agar para tamu dapat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama rekan masa sekolah, sanak keluarga, dan orang tersayang," ujar Erys.

Bagi pengunjung yang berminat bisa menghubungi Louis Kienne Hotel Semarang dan PO Hotel untuk mendapatkan promo menarik seperti potongan harga atau diskon early book. Untuk pemesanan dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp 0819 0104 7111 atau menghubungi nomor telepon 024 8645 3888.

