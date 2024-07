Kotta GO Hotel Yogyakarta Siapkan Promo Khusus Liburan

Hotel Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan promo FnB di Piyama Cafe, yaitu Sippin’ & Spicin’ dan Meeting GO Lucky.

Bisnis.com, SEMARANG — Kotta GO Hotel Yogyakarta menawarkan penawaran khusus untuk menyambut musim liburan, khusus bagi para tamu yang melakukan reservasi melalui website resmi Kotta Hotels.

Salah satu promo yang ditawarkan adalah penawaran jaminan harga terbaik dan pelayanan spesial seperti early check-in, free late check-out, serta welcome snack. Penawaran tersebut hanya berlaku bagi para Kottalites atau para tamu Kotta GO Hotel Yogyakarta yang memesan melalui website www.kottahotels.com.

“Website resmi kami rancang dengan kemudahan navigasi, dan tentunya berbagai keuntungan eksklusif yang tidak akan Kottalites temukan di platform lain,” ujar Yeri Maulana Ishaq, Hotel Manager Kotta GO Hotel, dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan paket meeting room bagi para Kottaites yang ingin melakukan meeting. Dengan harga menarik yang menyesuaikan kebutuhan tamu, Hotel Kotta GO Yogyakarta menyediakan 4 macam paket yaitu half day meeting, full day meeting, one day meeting dan juga room rental.

Selain itu, Hotel Kotta GO Yogyakarta juga menawarkan promo FnB di Piyama Café, yaitu Sippin’ & Spicin’ dan Meeting GO Lucky. Sippin’ & Spicin’ menawarkan promo bundle menu spesial Nashville Chicken yang pedas dan juicy dengan bir pilsener yang menyegarkan. Hanya dengan harga Rp80.000, Kottalites sudah bisa menikmati promo terbatas ini.

Piyama Café sendiri sudah menjadi salah satu coffee shop favorit di berbagai kalangan, terutama anak muda di Yogyakarta. Terletak di lobyy Hotel Kotta Go Yogyakarta, Piyama Café terbuka untuk umum mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam.

Piyama Café menyediakan berbagai macam pilihan menu kopi dan minuman lainnya, beragam makanan yang menggugah selera, dan suasana yang sangan nyaman.Piyama Café sendiri menawarkan suasana yang aesthetic dan instagramable, namun juga tetap nyaman dan hangat untuk berbagai aktivitas. Para Sleepyheads, sebutan untuk customer Piyama Café, seringkali berkunjung untuk belajar dengan teman-teman, melakukan pertemuan bisnis, makan siang/malam dengan keluarga, atau hanya sekadar untuk berwisata dengan teman-teman.

Selain populer sebagai tempat untuk hang-out, Piyama café juga dapat direservasi untuk berbagai acara seperti lamaran, pesta ulang tahun, sesi foto, seminar, dan juga untuk makan malam keluarga. Para Sleepyheads dapat menghubungi nomer WhatsApp di 0811-2658-989 untuk dapat melakukan reservasi.