Sambut Musim Liburan, Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Tawarkan Paket Wisata

Bisnis.com, SEMARANG — Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta menyiapkan sejumlah paket wisata dengan pilihan destinasi wisata di Kulon Progo dan Kota Yogyakarta untuk menyambut datangnya musim liburan Natal dan Tahun Baru 2025.

Paket Yogyakarta Royal Heritage ditawarkan dengan harga Rp1,1 juta permalam. Tersedia pula paket liburan keluarga bertajuk Jogja Family Explorer dengan harga sama yakni Rp1,1 juta per malam. Kedua paket tersebut sudah termasuk menginap satu malam di deluxe room, sarapan untuk 2 orang, transportasi ke kota Yogyakarta, dan tiket masuk ke obyek wisata.

Bagi tamu yang ingin menikmati sensasi petualangan, ada beberapa paket wisata yang ditawarkan. Pertama, Menoreh Adventure, yaitu tur mengelilingi perbukitan Menoreh seharga Rp1,19 juta per malam. Ada pula paket Exploring Borobudur seharga Rp1,39 juta per malam, serta Glagah Trail & Fun seharga Rp1,19 juta per malam.

Bagi pecinta durian, ada paket Durian Harvest Time yang ditawarkan dengan harga Rp930.000 per malam. Semua paket tersebut sudah termasuk menginap satu malam di deluxe room, sarapan untuk 2 orang, transportasi ke tempat wisata, dan tiket masuk ke tempat wisata.

Selain paket-paket wisata di atas, terdapat juga paket wisata Weekend Getaway bagi tamu yang menginginkan staycation di akhir pecan. Paket ini ditawarkan seharga Rp750.000 per malam sudah termasuk menginap satu malam di deluxe room, sarapan untuk 2 orang, aktivitas untuk anak-anak, F&B diskon sebesar 15%, dan shuttle gratis ke Bandara Internasional Yogyakarta.

“Paket-paket wisata ini memang kami sengaja luncurkan mendekati libur akhir tahun agar tamu memiliki beberapa opsi liburan ketika berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu kami juga ingin mengenalkan beberapa wisata lokal yang tidak kalah bagusnya di Kabupaten Kulon Progo,” ujar Denny Jatnika, General Manager Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta, Jumat (20/12/2024).

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta merupakan hotel bintang empat jaringan Hotel Internasional di bawah naungan Swiss-Belhotel International dan merupakan salah satu hotel berstandar internasional yang didirikan di Kabupaten Kulon Progo.

Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta memiliki 167 kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas berstandar internasional, 7 menit perjalanan ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), restoran, lobby, lounge, ruang pertemuan, rooftop pool, rooftop lounge dengan pemandangan yang langsung mengarah ke hamparan sawah dan pegunungan menoreh.

Informasi mengenai pemesanan kamar dan promo lainnya dapat menghubungi nomor sales and marketing di (+62) 811-2850-171, Instagram Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta di @swissbelhotelairportjogja, Facebook fanpage Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta atau laman swiss-belhotel.com.