Harris Semarang Rayakan Keberagaman di Lingkungan Kerja

Bisnis.com, SEMARANG — Harris Hotel Sentraland Semarang yang tergabung dalam manajemen hotel The Ascott Limited baru saja menyelenggarakan pekan apresiasi pekerja.

Program yang diberi tajuk Ascott Moments Week 2025 ini terselenggara pada periode 5-9 Mei 2025. Tak hanya ditujukan sebagai pekan dedikasi untuk seluruh staf Harris Hotel Semarang, program Ascott Moments Week 2025 juga mengemban misi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari hati dan merangkul keberagaman di lingkungan kerja.

Ascott Moments Week sendiri merupakan program tahunan The Ascott Limited yang wajib diikuti oleh properti Ascott di seluruh dunia. Memiliki tema yang berbeda-beda setiap tahunnya, Ascott Moments Week tahun ini mengangkat tema Living Our Values, Empowered by Beliefs. Sehubungan dengan tema yang diangkat, kegiatan-kegiatan yang diadakan selama sepekan pun memiliki konsep yang meliputi nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh Ascott, yaitu Winning Mindset, Integrity, Respect, dan Enterprising.

Azkar Rizal Muhammad, Marketing & Branding Manager Harris Hotel Sentraland Semarang, mengatakan bahwa program-program apresiasi yang dirancang Harris Hotel Semarang selama sepekan tak hanya fokus pada pengembangan dan kesejahteraan karyawan, namun juga dirancang agar memotivasi seluruh karyawan untuk memberikan pelayanan dari hati yang didasari oleh nilai-nilai kerja yang dijunjung oleh Ascott, dan juga menghargai keberagaman di lingkungan kerja.

Dibuka di tanggal 5 Mei 2025, Harris Semarang membuka Ascott Moments Week 2025 dengan megadakan team building, rangkaian fun games yang terfokus pada kerja sama tim dan kekompakan antar department.

Hari kedua, Harris Semarang mengundang psikolog klinis Rizky Ayu Kesumawardani untuk mengisi seminar Mindfulness at Workplace yang berpusat pada pengelolaan emosi, kecemasan, dan persepsi buruk di tempat kerja. Di sesi ini, staff Harris Semarang juga diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi singkat empat mata.

Di hari ketiga, Harris Semarang mengadakan acara tukar sarapan yang diikuti oleh seluruh staf. Kegiatan yang diberi tajuk My Favorite Dish on Your Plate ini mewajibkan pekerja untuk membawa menu sarapan yang biasa disantap masing-masing. Menu sarapan yang sudah dibawa akan ditukar secara acak oleh menu sarapan yang dibawa oleh staf lainnya, yang kemudian dinikmati bersama-sama. Kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan keakraban di antara para pekerja dan juga menanamkan pandangan bahwa perbedaan adalah sesuatu yang indah.

Kemudian, di hari keempat, Harris Semarang melakukan kegiatan pemberdayaan pekerja melalui pelatihan pembuatan materi promosi menggunakan Canva dan basic digital marketing. Pemasaran digital dipilih agar seluruh staf Harris Semarang dapat mengikuti perkembangan zaman. Bagi pekerja yang memiliki usaha sampingan atau memiliki rencana untuk membuka usaha sendiri, juga diharapkan mampu membuat iklan dan mempromosikan usahanya secara mandiri.

Sebagai penutup Ascott Moments Week 2025 di tanggal 9 Mei 2025. Harris Semarang mengadakan program Cooking Festival. Masing-masing department ditantang untuk memasak dan menyajikan hidangan-hidangan dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti masakan khas Bali, Pontianak, Medan, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Program festival masakan nusantara sendiri dipilih sebagai bentuk perayaan keberagaman.

Azkar Rizal Muhammad menjelaskan bahwa perbedaan Ascott Moments Week pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah banyaknya program yang mengangkat nilai-nilai keberagaman di lingkungan kerja. Azkar juga menambahkan bahwa program apresiasi pekerja seperti Ascott Moments Week ini mengambil peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan. “Kami selalu percaya, di balik pekerja yang sejahtera, ada tamu dan konsumen yang bahagia,” ujarnya.