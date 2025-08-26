Harris Hotel Sentraland Semarang Gelar Pilates untuk Ibu Hamil

Harris Hotel Sentraland Semarang dan RS Bunda mengadakan pilates untuk ibu hamil untuk mendukung kesehatan fisik dan mental.

Bisnis.com, SEMARANG — Harris Hotel Semarang bekerja sama dengan RS Bunda menggelar acara olahraga pilates untuk ibu hamil. Kegiatan bertajuk Bumil Chill Club tersebut menjadi bagian dari program Stay Fit by Harris Semarang, yang berfokus pada kesehatan fisik dan mental.

Acara Bumil Chill Club diselenggarakan di area outdoor lantai 7 Harris Hotel pada Minggu, 24 Agustus 2025. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas peralatan Yogalates, goodie bag, serta menikmati sarapan sehat bersama di Harris Café setelah sesi senam selesai.

General Manager Harris Hotel Sentraland Semarang Alit Winawan menyampaikan bahwa program Stay Fit termasuk acara Bumil Chill Club merupakan bentuk komitmen dalam mendukung gaya hidup sehat dan seimbang.

“Melalui Stay Fit, para tamu maupun masyarakat umum dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang terintegrasi, mulai dari sesi yoga untuk relaksasi tubuh dan pikiran, kelas kebugaran dengan instruktur profesional, hingga sajian menu sehat yang disiapkan khusus untuk menjaga asupan nutrisi harian,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Melalui program Stay Fit, Harris Hotel menegaskan bahwa mereka tak hanya beroperasi sebagai hotel brand, tetapi telah berevolusi menjadi lifestyle brand yang berfokus pada gaya hidup sehat.

Melalui Bumil Chill Club, Harris Hotel Sentraland Semarang bersama RS Bunda berharap dapat menjadi bagian dalam mendukung perjalanan ibu hamil, tidak hanya dari sisi kesehatan fisik, namun juga kesejahteraan mental, sehingga tercipta generasi yang sehat dan kuat sejak dalam kandungan.

“Sejalan dengan konsep Living In Balance, Harris Hotel Sentraland Semarang berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan bermanfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, agar terbentuk ekosistem positif yang mendukung kesehatan individu sekaligus membangun kebersamaan serta kepedulian terhadap generasi masa depan,” imbuh Alit.