Obsidian Specialty Coffee Gelar Workshop Bareng Strada

Peserta diajak mengenali berbagai karakteristik kopi seperti keasaman, rasa manis, body  atau kekentalan, dan aftertaste setelah menyesap kopi.
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:20
Obsidian Specialty Coffee & Eatery bekerja sama dengan Strada Coffee menggelar workshop “The Art of Sense: Aroma and Sensory Coffee Experience” pada Sabtu, (23/8/2025). /Foto: Istimewa
Obsidian Specialty Coffee & Eatery bekerja sama dengan Strada Coffee menggelar workshop "The Art of Sense: Aroma and Sensory Coffee Experience" pada Sabtu, (23/8/2025). /Foto: Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG — Obsidian Specialty Coffee & Eatery bekerja sama dengan Strada Coffee menggelar workshop “The Art of Sense: Aroma and Sensory Coffee Experience”. 

Workshop yang dilaksanakan pada Sabtu, 23 Agustus 2025 ini diikuti oleh 21 peserta yang hadir dan aktif mengikuti kegiatan. 

Dalam workshop ini, peserta memperoleh pengetahuan sekaligus pengalaman praktis mengenai pelatihan kepekaan indra penciuman dan perasa untuk memahami serta mengevaluasi kualitas, cita rasa, dan aroma kopi secara sistematis menggunakan teknik cupping profesional. 

Peserta diajak mengenali berbagai karakteristik kopi seperti keasaman, rasa manis, body  atau kekentalan, dan aftertaste setelah menyesap kopi. Penyelenggara kegiatan menyediakan berbagai jenis kopi dan perasa alami seperti buah, jus, dan bunga untuk membantu peserta memperkaya pengalaman sensorik mereka. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun ke-4 Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang dengan tema “Fourward Together”, yang merepresentasikan semangat untuk terus melangkah maju bersama melalui pengalaman-pengalaman bermakna. Workshop ini selaras dengan tema tersebut, karena membuka ruang kolaborasi dan edukasi yang mempertemukan pecinta kopi, barista, hingga roaster untuk berkembang bersama. 

“Kegiatan ini menjadi kolaborasi pertama antara Obsidian dan Strada Coffee. Kami senang sekali melihat antusiasme yang begitu besar dari para peserta. Ke depan, kami akan rutin mengadakan berbagai workshop menarik lainnya, seperti workshop matcha, barista for kids, cooking class, dan masih banyak lagi,” ungkap Mellysa, Restaurant Manager Obsidian Specialty Coffee & Eatery. 

Obsidian Specialty Coffee & Eatery merupakan kafe yang berada di lobby area Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang, yang dikenal sebagai destinasi specialty coffee dengan suasana modern-elegan di tengah kawasan heritage Kota Lama. 

Untuk informasi kegiatan selanjutnya, masyarakat dapat mengikuti akun Instagram resmi di @obsidiancafesemarang atau menghubungi nomor official Obsidian Café di 0813 2923 8442. 

Penulis : Regional Content
Editor : Farodlilah Muqoddam

