Libur Tahun Baru, KAI Daop 4 Layani 57.264 Pelanggan

Bisnis.com, SEMARANG - Pada masa libur tahun baru periode 31 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang melayani 57.264 pelanggan KA Jarak Jauh dan KA Lokal atau rata-rata 14.316 pelanggan per hari.

Adapun, kereta Api yang menjadi favorit masyarakat pada periode tersebut adalah KA Argo Muria (Semarang Tawang - Gambir pp), KA Argo Sindoro (Semarang Tawang - Gambir pp), KA Tawang Jaya (Semarang Poncol - Pasar Senen pp), KA Ciremai (Semarang Tawang - Bandung pp), KA Ambarawa Ekspress (Semarang Poncol - Surabaya Pasarturi pp), KA Kaligung (Semarang Poncol - Tegal pp), dan lainnya.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Ixfan Hendri Wintoko mengatakan, untuk stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, pelayanan penumpang tertinggi terjadi di Stasiun Semarang Tawang dengan jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 15.048 pelanggan atau 3.762 pelanggan per hari.

"Diikuti dengan Stasiun Semarang Poncol dengan jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 14.157 pelanggan atau 3.539 pelanggan per hari, Stasiun Tegal jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 9.576 pelanggan atau 2.394 pelanggan per hari, Stasiun Pekalongan jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 6.196 pelanggan atau 1.549 pelanggan per hari, dan Stasiun Cepu dengan jumlah penumpang yang dilayani sebanyak 2.537 pelanggan atau 634 pelanggan per hari," jelasnya, Rabu (4/3/2023).

Ia menambahkan untuk rute favorit pelanggan dalam masa libur tahun baru ini yaitu dari Semarang menuju Jakarta, Semarang menuju Surabaya, Semarang menuju Bandung dan dari Semarang menuju Tegal.

"KAI mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan layanan kereta api pada masa libur akhir tahun ini. KAI akan terus meningkatkan pelayanan serta mengawal agar seluruh perjalanan KA di masa Nataru ini dapat berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memperoleh tiket KA untuk libur tahun baru, untuk keberangkatan KA dari Rabu 4 Januari hingga Minggu 8 Januari 2023, masih dapat membeli tiket kereta api karena tiketnya masih tersedia cukup banyak.

"KAI mencatat jumlah tiket kereta api yang terjual pada periode 4 hingga 8 Januari 2023 masih terjual sebanyak 7.679 tempat duduk atau 9.6 persen dari kapasitas yang disediakan yaitu sebanyak 79.610 tempat duduk," katanya. (k28)

