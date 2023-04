Menjajal Power Swing Yoga di Grand Candi Hotel Semarang

Bisnis.com, SEMARANG — Power Swing Semarang, komunitas olahraga yoga aerial yang dikelola oleh Grand Candi Hotel Semarang, merayakan ulang tahun ke-7. Dalam perayaan ulang tahun tersebut, Power Swing Studio menyelenggarakan workshop yang terbuka untuk masyarakat umum.

Workshop tersebut diselenggarakan secara gratis, diikuti oleh peserta program Power Swing maupun para tamu undangan yang tertarik mencoba olahraga tersebut.

Coach Ridwan, Instruktur Power Swing Semarang, mengatakan bahwa power swing yoga merupakan olahraga yang gerakannya memadukan berbagai macam olahraga lain seperti yoga, pilates, dan gymnastic.

Workshop bertema “Inversion: Reveal The Secret Recipe of Well-built Spine” tersebut memperkenalkan gerakan inversion, yaitu gerakan bergelantung pada hammock dengan posisi kepala berada di bawah.

Menurut Ridwan, gerakan inversion memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Selain memperkuat tulang belakang, inversion dapat menambah fleksibilitas tubuh para pelaku swing yoga. Inversion juga memberikan manfaat yang tidak dapat diberikan pada olahraga yang berpijak pada tanah.

“Apabila dilakukan secara rutin, gerakan inversion dapat membentuk postur tubuh yang ideal dan mengurangi penuaan dini. Hal ini juga sesuai slogan dari Power Swing yaitu ‘love your spine, live longer and be happy’,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (18/4/2023).

Para peserta yang hadir dalam workshop tersebut antusias mengikuti sesi perkenalan olahraga Power Swing yang berlangsung selama sekitar 60 menit.

Lidya Vega (25), salah satu peserta menceritakan pengalaman pertamanya mengikuti kelas Power Swing Inversion. Ia mengaku tertantang mengikuti gerakan inversion yang cukup menantang bagi pemula.

“Melihat peserta lain melakukan gerakan itu kelihatan keren meskipun agak khawatir ya. Takut gagal, takut jatuh. Tapi setelah dibantu coach Ridwan, ternyata gampang,” ujarnya,

Acara ditutup dengan buka puasa bersama sebagai ucapan syukur memperingati 7 tahun Power Swing hadir di Semarang.

Immanuel Teja Kumala, Public Relations Grand Candi Hotel Semarang, menjelaskan bahwa Power Swing merupakan fasilitas kebugaran dari Grand Candi Hotel yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berolahraga namun sudah bosan dengan olahraga mainstream.

Teja berharap Power Swing akan terus eksis dalam memberikan manfaat kesehatan bagi peserta dan anggota. “Masyarakat yang berminat mengikuti kelas Power Swing, dapat mendaftar keanggotaan Power Swing di Grand Candi Hotel Semarang,” ujarnya.

