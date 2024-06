BGTC 2024: Teknologi Finansial Mudahkan Generasi Muda Jemput Kebebasan Finansial

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah dirasakan di hampir setiap lini kehidupan. Tak terkecuali dalam aspek keuangan.

Dalam lini keuangan, perkembangan teknologi finansial atau fin-tech mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk oleh generasi milenial sebagai digital native.Teknologi finansial tersebut tak cuma membawa kemudahan dari sisi layanan.

Lebih daripada itu, teknologi finansial juga dapat menjadi jembatan penting bagi generasi muda dalam meraih kebebasan finansial atau financial freedom.

Dalam acara Bisnis Indonesia Goes To Campus (BGTC) 2024 yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Head of Transaction Services Operations PT Bank Jago Tbk. (JAGO) Widiarto Proboprasetyo memaparkan bahwa ada beberapa tingkatan yang mesti dilalui untuk mencapai kebebasan finansial tersebut.Tingkatan pertama adalah financial security atau aman secara finansial.

"Itu artinya bisa menghidupi diri sendiri. Kalau makan saja masih tidak bisa, bayar kos saja masih susah. Mungkin kita masih berada di level ini," jelas Widiarto pada Kamis (6/6/2024).

Beberapa kebiasaan seperti menabung dana darurat, menghindari hutang konsumtif, atau melakukan penghematan dapat dilakukan untuk naik ke tingkatan berikutnya.

Financial resilience atau tahan secara finansial jadi tingkatan kedua. Widiarto menjelaskan bahwa pada tingkatan keuangan ini, seseorang sudah siap untuk menghadapi pengaluaran yang tiba-tiba. Baik yang sifatnya darurat maupun untuk hobi. Sementara itu, pada tingkatan berikutnya ada financial control atau kemampuan mengendalikan finansial dimana seseorang sudah tidak perlu bergantung pada orang lain dan mulai memiliki tabungan jangka panjang.

Widiarto menyebut, kehadiran Bank Jago sebagai bank digital didasari atas semangat untuk bisa membantu jutaan orang di Indonesia untuk tumbuh secara finansial. "Melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan," tambahnya.

Lewat layanan yang diberikan, Bank Jago berusaha untuk ambil bagian dan ikut menjadi jembatan bagi generasi muda yang ingin naik level secara keuangan dan sampai pada kebebasan finansial yang diidam-idamkan.Tentunya, tujuan kebebasan finansial tersebut perlu didukung oleh perencanaan keuangan yang baik. Widiarto menyebut, Bank Jago bisa menjadi solusi untuk membangun kebiasaan finansial yang baik tersebut.

"Ilmu mengatur uang is a very basic financial literacy yang you have to own. Ingat, bukan cuma kesehatan fisik, kesehatan mental, tetapi juga kesehatan finansial itu penting," jelasnya.

Teknologi finansial juga dapat diterapkan generasi muda ketika ingin memulai untuk berinvestasi. William, Public Relations & Corporate Communication Lead Bibit, menyampaikan bahwa dengan perkembangan teknologi digital hari ini, masyarakat bisa memulai investasi dengan nominal yang sangat rendah dengan kualitas layanan yang baik.

Tentunya, sebelum memulai berinvestasi, William mengajak generasi muda untuk mulai menggali informasi tentang investasi sembari meningkatkan literasi keuangannya. Internet dalam hal ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk mendapatkan informasi tersebut.

"Yang namanya investasi itu ya tidak ada yang instan. Ini perlu suatu kesabaran, perlu kesadaran dan pemahaman akan investasi yang benar. Dan kabar baiknya, Bibit sudah bekerja sama dengan Bank Jago untuk memudahkan sekali, menghadirkan fitur yang membuat teman-teman berinvestasi dengan gampang, aman, dan seamless," tutur William.

