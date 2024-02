The Sunan Hotel Solo Tingkatkan Kualitas Layanan

The Sunan Hotel Solo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme karyawannya.

Bisnis.com, SEMARANG - The Sunan Hotel Solo terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme karyawannya dengan menggelar in-house training yang bekerja sama dengan MarkPlus Institute.

Pelatihan eksklusif tersebut berlangsung selama dua hari pada Senin-Selasa (5-6/2/2024) di Wiryowidagdo Ballroom The Sunan Hotel Solo.

"Acara ini merupakan bagian dari komitmen The Sunan Hotel Solo untuk terus mengembangkan kemampuan internalnya, sekaligus memperkuat kerja sama dengan MarkPlus Inc sebagai lembaga pelatihan dan konsultasi terdepan di Indonesia," jelas Retno Wulandari, General Manager The Sunan Hotel Solo.

Adapun pelatihan tersebut diisi oleh Argo Bramantya. Pelatihan dirancang khusus untuk Departemen Head dan tim Sales & Marketing dengan tujuan mengasah kemampuan dalam memanfaatkan basis data secara efektif dan meningkatkan keterampilan negosiasi.Retno berharap, kegiatan pelatihan tersebut tak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kompetensi karyawan.



"Tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan layanan yang kami tawarkan kepada tamu dan pelanggan," tambahnya.

The Sunan Hotel Solo berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.40, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Lokasinya berdekatan dengan berbagai destinasi wisata maupun bisnis di Kota Surakarta dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dari dan menuju Bandara Adi Sumarmo.

Hotel bintang empat tersebut menawarkan 204 unit kamar yang terdiri dari satu unit kamar President Suite, satu unit kamar Sunan Suite, tiga unit kamar Suite, 10 kamar Junior Suite, 70 Executive Business Room, dan 188 kamar tipe Deluxe.

